HP pensa alla sanità e svela l'innovativa Healthcare Edition

Alla HIMSS18 di Las Vegas HP ha lanciato Healthcare Edition, dispositivi per il settore sanitario e per soddisfare le esigenze di assistenza ai pazienti. L’azienda ha infatti cercato di dare una risposta a un settore come quello sanitario che deve affrontare problemi unici in termini di sicurezza ed efficienza. Ogni anno nell’Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo si verificano più di 2,5 milioni di casi di infezioni associate all’assistenza sanitaria, a dimostrazione della necessità di dispositivi progettati per una sanificazione ripetuta e approfondita. Inoltre, è necessario snellire i flussi di lavoro e aumentare la produttività per migliorare l’esperienza per i pazienti. In media, il personale medico accede alle workstation e alle applicazioni 70 volte al giorno, con un notevole impatto sulla quantità di tempo dedicato ai pazienti.

Non vanno dimenticate le minacce per la sicurezza. Nel 2016, oltre 16 milioni di dati sanitari sono stati esposti o rubati, con un costo medio stimato delle violazioni dei dati per ogni record smarrito o rubato di 355 dollari negli Stati Uniti.

La nuova famiglia HP è stata progettata proprio per rispondere a questi requisiti unici degli operatori sanitari; di essa fanno parte il notebook HP EliteBook 840 G5, il sistema All-in-One (AiO) HP EliteOne 800 G4 23.8 e il display per esami clinici HP HC270cr. I prodotti sono progettati per una sanificazione semplice e ripetibile e testati per la conformità ai rigorosi standard EN/IEC 60601-1-2:2015, in modo da rendere più sicuri i dispositivi per l’utilizzo negli ambienti a contatto con i pazienti. Healthcare garantisce un’esperienza di telemedicina ottimale e collaborativa con le funzionalità Vidyo Ready4 e Skype for Business per consulti medici in video e conferenze di qualità superiore. Il notebook e il sistema AiO, tra i PC più sicuri e gestibili di HP, includono HP Sure Start G4, HP Sure Click e HP Multi-Factor Authenticate.

Benoit Bonnafy, Vice President, Business Personal Systems EMEA, HP Inc.

L’assistenza sanitaria è un settore unico e i nostri clienti sono alla ricerca di soluzioni tecnologiche specifiche. I prodotti della gamma HP Healthcare Edition sono stati progettati tenendo presenti le esigenze del personale medico. Il risultato è una gamma di prodotti con funzionalità esclusive a livello di settore, che includono dispositivi tra i più sicuri e gestibili al mondo. Con il nuovo notebook, il sistema All-in-One e il display per le analisi cliniche HP Healthcare Edition offriamo soluzioni più sicure e intelligenti per l’assistenza sanitaria. I nostri ultimi prodotti aiutano gli operatori sanitari a proteggere i pazienti e i loro dati, semplificare i flussi di lavoro e facilitare la collaborazione in tutte le fasi dei processi, per offrire un’assistenza efficace e incentrata sul paziente.

La nuova gamma Healthcare Edition

- HP EliteBook 840 G5: il notebook include il software HP Easy Clean per facilitare la pulizia con salviette germicide mentre il dispositivo è ancora acceso. È il primo notebook ultrasottile al mondo per l’assistenza sanitaria a integrare RFID e biometria per l’autenticazione Single Sign-On. Include HP Sure View Gen410 per scoraggiare l’hacking visivo ed è ottimizzato per un’intuitiva esperienza di collaborazione, con HP Audio Boost, HP Noise Cancellation e videocamera IR/RGB per chiamate audio e video di alta qualità. Disponibile nell’area EMEA da maggio.

- HP EliteOne 800 G4 23.8: il sistema AiO è dotato di RFID dual-band integrato e biometria per l’autenticazione Single Sign-On. Include HP Manageability Integration Kit (MIK) e fornisce un’efficiente esperienza di collaborazione con HP Audio Boost, HP Noise Cancellation per eliminare i rumori di fondo e una videocamera a comparsa che semplifica la registrazione e il badging dei pazienti, oltre a offrire un’opzione di privacy migliorata quando non è in uso. Disponibile nell’area EMEA da giugno.

- HP Healthcare Edition HC270cr: il display per esami clinici integra un lettore RFID che supporta l’autenticazione Single-Sign-On.12 Questo schermo da 3,7 megapixel con una diagonale di 27 pollici è conforme allo standard DICOM Parte 14, con uniformità di luminanza, monitoraggio automatico della retroilluminazione, rotazione automatica dell’immagine e calibrazione da parte dell’utente per una visualizzazione delle immagini superiore.13 È il primo display per esami clinici con connessione USB-C che fornisce fino a 65 W di alimentazione ai dispositivi collegati. Disponibile nell’area EMEA da giugno.