Data center semplice e moderno grazie a vRealize di VMware

Attraverso gli aggiornamenti alla piattaforma di cloud management vRealize, VMware assicura implementazione, utilizzo e gestione più semplice di ambienti cloud ibridi. Guidati dal feedback dei clienti, gli aggiornamenti della piattaforma vRealize semplificheranno il modo in cui i clienti innovano e consentono la governance IT attraverso nuove funzionalità operative "self-driving" che ottimizzano le prestazioni e la capacità del carico di lavoro attraverso i cloud ibridi e nuove e migliorate capacità di automazione e produttività IT.

Le nuove versioni di vRealize Operations 6.7, vRealize Automation 7.4, vRealize Business for Cloud 7.4, vRealize Orchestrator 7.4, vRealize Log Insight 4.6 and vRealize Suite Lifecycle Manager 1.2 saranno parte della VMware vRealize Suite per consentire ai clienti di gestire e fornire servizi di calcolo, di rete, di storage e di applicazioni su ambienti cloud ibridi su vasta scala.

Ajay Singh, senior vice president and general manager, Cloud Management Business Unit, VMware

VMware è focalizzata sul fornire innovazione attraverso la nostra piattaforma di cloud management per aiutare i clienti ad accelerare il loro percorso di digital transformation. La trasformazione del cloud è difficile e può far perdere rapidamente la strada senza una CMP efficiente, integrata e facile da usare. I nostri investimenti nella gestione e automazione delle operazioni IT semplificheranno ulteriormente e velocizzeranno l'utilizzo dei cloud ibridi da parte dei clienti per trasformare il loro business.

Operazioni di self-driving per assicurare le prestazioni e ottimizzare la capacità intent based

VMware vRealize Operations 6.7 introdurrà nuove e migliorate funzionalità di ottimizzazione delle capacità per aiutare i clienti ad affrontare le sfide operative. Questa nuova versione consentirà ai clienti di adottare un approccio "self-driving" per monitorare e gestire i loro data center e ambienti cloud. Le nuove funzionalità includeranno:

Nuovo Capacity Analytics Engine: VMware vRealize Operations 6.7 introdurrà un nuovo motore di analisi della capacità per fornire ai clienti una visibilità in tempo reale dell'uso della capacità e della domanda per prevedere e migliorare l'utilizzo della capacità.

Nuova automazione delle prestazioni basata su business e scopo operativo: questa nuova versione è progettata per offrire ai clienti l'ottimizzazione continua delle prestazioni dei cloud privati basati su vSphere oggi e VMware Cloud on AWS in futuro, per soddisfare le esigenze di prestazioni delle applicazioni in base all'intento aziendale o l'intento operative.

Nuova integrazione Wavefront by VMware: vRealize Operations 6.7 offrirà una nuova integrazione immediata con Wavefront by VMware per consentire ai proprietari di applicazioni e all’IT di selezionare e risolvere i problemi più rapidamente.

Nuova interfaccia utente: questa nuova versione sarà ancora più semplice da utilizzare con un dashboard "Quick Start" basata sulle persone per aiutare i clienti a eseguire rapidamente le attività operative. Includerà anche workflow aggiornati per la risoluzione dei problemi a livello aziendale con metriche e log.

vRealize Automation 7.4 offre maggiore produttività e Time to Value più rapidi

VMware vRealize Automation 7.4 introdurrà innovazioni e miglioramenti chiave per aiutare i clienti a ottenere operazioni coerenti, maggiore produttività e tempi di valutazione più rapidi. Questa ultima versione presenterà una maggiore integrazione del prodotto, tra cui:

Curated Blueprints e file OVF nuovi e migliorati: questa versione velocizzerà notevolmente il blueprint delle applicazioni offrendo oltre 120 modelli gratuiti e curati e file OVF (Open Virtualization Format) immediatamente disponibili.

Nuova progettazione di moduli personalizzati: ciò consentirà ai team IT di creare facilmente moduli di richiesta di servizi avanzati per gli elementi del catalogo di vRealize Automation 7.4 e ridurre lo sprawl di blueprint.

Funzionalità multi-tenancy migliorate: la nuova versione introdurrà visibilità dei servizi di rete basata sui filtri e visibilità degli elementi dell'infrastruttura basata su filtri, oltre a supportare l'ultima versione di vRealize Orchestrator, che ora è multi-tenant.

vRealize Suite Lifecycle Manager ora si estende alla gestione dei contenuti IT

Lo scorso settembre, VMware ha introdotto vRealize Suite 2017, che ha compiuto un passo avanti nella semplificazione dell'amministrazione e delle operazioni quotidiane della suite con la nuova gestione integrata del ciclo di vita delle attività da Day 0 a Day 2. Le nuove funzionalità includono: Nuovo Marketplace In-Product e Nuova IT Content Lifecycle Management.