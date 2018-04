Ginevra, Panda Security partecipa a Swiss IT Business

Panda Security, che ha recentemente aperto la nuova filiale in Svizzera, parteciperà per la prima volta all’appuntamento professionale Swiss IT Business.

Sarà un’occasione per approfondire quali soluzioni sia più opportuno adottare per la salvaguardia dei dati sensibili di un’azienda alla luce delle caratteristiche dei più recenti attacchi informatici. Swiss IT Business si terrà a Ginevra martedì 24 e mercoledì 25 aprile 2018.

Gianluca Busco Arrè, Country Manager di Panda Security Italia e Svizzera, interverrà come relatore nella prima giornata di conferenza per affrontare il tema della nuova era della Cybersecurity. Tra le varie novità tecnologiche, l’azienda ha sviluppato la piattaforma Panda Data Control, per indirizzare il Regolamento GDPR (General Data Protection Regulation).

Nel corso degli anni, infatti, è cresciuta sempre di più l’importanza di avere una perfetta strategia di difesa per contrastare fenomeni che necessitano l’applicazione di tecnologie sempre più sofisticate, come il ricorso al machine learning e all’Intelligenza Artificiale.

Panda Security

Swiss IT Business – stand IT-08

Intervento Gianluca Busco Arré - Martedì 24 aprile 2018 - Sessione: 09:15 - 10:00

“From #WannaCry to #WannaSaveYou, from Machine Learning to Artificial Intelligence, from Endpoint Protection to EDR, the new era of Cybersecurity”