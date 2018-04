Zoho Creator 5, creare App web e mobile native

Zoho Creator è la piattaforma low-code per la creazione di applicazioni, ora declinata nella release 5, ulteriormente perfezionata e arricchita.

Questa versione ottimizza e migliora ogni aspetto legato alle funzionalità principali, dai moduli Mobile App Creator e Page Creator, a Form Creator, Report Creator e Workflow Creator. Oltre a poter sviluppare direttamente applicazioni Web, Zoho Creator 5 rende possibile progettare App mobili native personalizzate.

Per orchestrare al meglio le attività, ora le app possono essere gestite tramite il pannello di amministrazione, un’interfaccia centralizzata che governa la suite di applicazioni.

Zoho Creator 5 include numerose migliorie:

Mobile App Creator: Questa nuovo modulo consente agli utenti di creare facilmente potenti applicazioni mobili per iOS e Android, ottimizzate per smartphone e tablet. Le applicazioni esistenti create su Zoho Creator sono automaticamente abilitate per i dispositivi mobili. Gli utenti possono rinominare queste app mobili, abilitare l'immissione dei dati in base alla posizione, personalizzare i layout, le azioni e i gesti e utilizzare la fotocamera del dispositivo e il microfono per immettere i dati. Gli utenti possono quindi pubblicare queste app personalizzate su App Store e Google Play Store o distribuirle all'interno delle loro organizzazioni tramite le piattaforme MDM (Mobile Device Management).

Page Creator: Questo nuovo modulo consente agli utenti di creare rapidamente pagine e dashboard personalizzate e interattive semplicemente trascinando e rilasciando elementi di progettazione predefiniti come pulsanti, grafici, pannelli e widget nell'interfaccia del generatore di pagine. Questo consente di convogliare facilmente dati provenienti da varie fonti in un’unica pagina. Con la nuova funzionalità drag-and-drop di Creator, gli utenti con un'esperienza di programmazione più ampia possono ancora creare pagine utilizzando HTML e CSS. Le pagine possono anche essere completamente personalizzate per i dispositivi mobili.

Form Creator: Il nuovo Form Creator offre una moltitudine di opzioni di input e supporta campi avanzati come il campo dell'indirizzo geo-codificato (che contrassegna la posizione su una mappa), il campo del nome completo pre-compilato (contenente sia il nome che il cognome), il campo audio e il campo video. Gli utenti possono inoltre personalizzare le proprie app per web, smartphone e tablet con layout e temi ottimizzati per dispositivi mobili. Inoltre, Form Creator ora include oltre 100 modelli personalizzabili specifici per i vari business verticali.

Report Creator: Con le nuove opzioni di reporting come le visualizzazioni Kanban, Timeline e Mappe, gli utenti possono visualizzare i propri dati in diversi modi. Questi report possono estrarre informazioni correlate da altre app Creator, fornendo agli utenti un contesto per una migliore elaborazione dei dati. Tutti i report sono personalizzabili per schermi più piccoli e le azioni personalizzate possono essere attivate con gli usuali gesti - come scorrimento e pressione prolungata - rendendo le app per dispositivi mobili veramente native.

Workflow Creator: Il nuovo Workflow Creator automatizza le funzionalità attraverso un’interfaccia drag-and-drop, il che elimina la necessità di scrivere codice per automatizzare attività semplici come approvazioni, pianificazioni, e-mail istantanee, SMS e notifiche push. Per flussi di lavoro avanzati come integrazione dei dati e azioni personalizzate per aggiornare le informazioni, gli utenti possono usufruire di Deluge, il linguaggio di programmazione in-house di Zoho.

Oltre ad offrire funzionalità core avanzate, Creator 5 rafforza l'intera piattaforma con i seguenti aggiornamenti:

App Deck: Il nuovo App Deck include oltre 50 app web e mobili pre-compilate e pronte all'uso che possono essere personalizzate dalle aziende in base alle loro esigenze. App Deck ha una vasta gamma di applicazioni, dai processi aziendali standard - come vendite, ordini e spese - a implementazioni specifiche di settore - come logistica, immobiliare, istruzione e organizzazioni non profit.

Unified Database: Storicamente, i dati memorizzati all'interno delle applicazioni vengono archiviati in silos. Per aggirare questo problema, le aziende hanno dovuto spendere tempo e denaro per sviluppare integrazioni per condividere i dati tra le varie applicazioni. Con Creator 5, tutte le app personalizzate create sulla piattaforma vengono trattate come un singolo database virtuale, consentendo un'integrazione completa, la ricerca dei dati e il reporting tra le applicazioni. Questa funzionalità è estesa anche ad altre applicazioni Zoho come Zoho CRM e applicazioni cloud di terze parti come QuickBooks.

Integrazione con Zoho One: Le applicazioni realizzate con Zoho Creator possono ora essere distribuite a utenti, gruppi e reparti attraverso il pannello di amministrazione di Zoho One, proprio come gli utenti implementerebbero qualsiasi altro prodotto Zoho. Le applicazioni personalizzate di Zoho Creator rispettano le autorizzazioni di accesso definite in Zoho One, rendendo la loro implementazione all'interno dell'organizzazione semplice e agevole.

Zoho Creator 5 è immediatamente disponibile per tutti i nuovi utenti. Dopo la prova gratuita di 15 giorni, i prezzi di Zoho Creator partono da 10 euro per utente al mese se fatturati annualmente.