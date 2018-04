HP Pavilion desktop e mobile, funzionalità e design premium

HP ha recentemente presentato il nuovo e ricco portfolio di soluzioni desktop e mobile, introducendo la prossima generazione di sistemi Pavilion.

Questi device si distinguono, oltre che per l’adozione di architetture moderne, anche per l’adozione di materiali pregiati, nonché per le finiture raffinate.

I nuovi convertibili HP Pavilion x360 14” e 15” sono arricchiti con funzionalità e elementi di design di alta qualità, che consentono agli utenti di affrontare qualsiasi attività: studio, fruizione o creazione di contenuti multimediali.

Il design moderno include colorazioni Natural Silver, Pale Gold e Sapphire Blue con una lavorazione della superficie di tipo sfaccettato. In più, i modelli Select includono una finitura in alluminio anodizzato che offre un aspetto e una sensazione premium.

Per lavorare al massimo della velocità, Pavilion x360 include processori Intel Core i5 e i7 dual e quad-core di ottava generazione, affiancati da grafica discreta (Nvidia MX130 o AMD Radeon 530).

La cerniera cromata consente di utilizzare il notebook in quattro modalità differenti, in base al contesto d’uso, per sfruttare al massimo il display touch, la capacità di interazione multi-touch, lo schermo ad alta qualità e innovative possibilità d’uso

In base al modello saranno disponibili matrici HD e Full HD, ma anche funzionalità evolute quali il supporto per Windows Hello e il lettore di impronte digitali.

In più, la nuova linea di notebook Pavilion da 14” e 15” includerà modelli dalla livrea vivace e molto moderni, disponibili nelle colorazioni: Mineral Silver, Pale Gold, Sapphire Blue, Velvet Burgundy, Tranquil Pink e Ceramic White. Lo chassis, ora più sottile di 2 mm rispetto al passato, è impreziosito dall’utilizzo del metallo e da una lavorazione a taglio diamante sul touchpad.

Anche in questo caso, le cornici micro-edge accolgono display HD o FHD; il pannello è invece fissato tramite cerniere derivate dalla serie Envy.

La base hardware, con Core di ottava generazione o AMD Ryzen 6 con Radeon Vega, può superare le 11 ore. Lo storage, che può essere di tipo meccanico o SSD, include modelli con capacità da 512 GByte, sino a 1 TByte. Inoltre, per i clienti che desiderano velocità di risposta e grande capacità è possibile optare per le varianti che incorporano di serie Intel Optane memory.

Per il mondo desktop, HP ha ridisegnato la gamma Pavilion, per offrire ingombri ridotti (10% meno profondi rispetto al passato) e tanta potenza di calcolo.

Questi sistemi offrono opzioni fino a otto core con processori Intel Core i+ o AMD Ryzen, affiancati da Nvidia GTX 1060 o AMD Radeon RX 580. Anche per le postazioni da scrivania vale l’ampia scelta per lo storage, SSD o magnetico, da 512 GByte sino a 3 TByte, in affiancamento a Intel Optane.

• HP Pavilion x360 da 14” dovrebbe essere disponibile in EMEA a maggio ad un prezzo iniziale di Euro 499.

• HP Pavilion x360 da 15” dovrebbe essere disponibile in EMEA a maggio ad un prezzo iniziale di Euro 549.

• Il notebook HP Pavilion da 14” dovrebbe essere disponibile in EMEA a maggio ad un prezzo iniziale di Euro 499.

• Il notebook HP Pavilion da 15” dovrebbe essere disponibile in EMEA a maggio ad un prezzo iniziale di Euro 499.

• HP Pavilion Desktop dovrebbe essere disponibile in EMEA a maggio ad un prezzo iniziale di Euro 329.