Fujitsu Stylistic V727, mobilità produttiva e always on

Fujitsu presenta il nuovo tablet 2-in-1 ultramobile Stylistic V727, un device potente e compatto, ideale per incrementare la produttività quotidiana e la mobilità.

Con un peso che parte da 780 grammi, il nuovo Fujitsu Stylistic rappresenta infatti una valida scelta per accompagnare l'utente per tutta la giornata. In modalità tablet è ideale per il consumo di contenuti grazie al suo display staccabile da 12,3" protetto da una custodia in lega di magnesio. Lo schermo WUXGA+ antiriflesso, super brillante e ad alta intensità luminosa, può essere utilizzato in ogni condizione – anche sotto la luce diretta del sole – grazie al sistema automatico di regolazione della retroilluminazione che garantisce la massima nitidezza e precisione del display in qualsiasi situazione di luce.

Per realizzare contenuti complessi è sufficiente collegare la tastiera magnetica retroilluminata per trasformare il tablet in un notebook completo con connettività Wi-Fi e 4G/UMTS integrata.

La silenziosità del funzionamento è un elemento caratteristico del nuovo Stylistic V727 dal momento che il suo design privo di ventola di raffreddamento assicura l'assenza di qualsiasi rumore da parte del dispositivo. Lo stesso accorgimento porta anche al prolungamento dell'autonomia energetica, che può arrivare fino a 10 ore per batteria. Nonostante le forme contenute, la batteria è stata resa accessibile e può essere sostituita, trasformando lo Stylistic V727 nella soluzione ideale per viaggiare leggeri – senza doversi portare un caricabatterie – per esempio nelle trasferte di lavoro.

Oltre che per la buona maneggevolezza e l’autonomia, il tablet si differenzia per la presenza di una doppia fotocamera 5MP + 8MP e per l’integrazione della tecnologia Wacom AES a livelli di pressione variabili. Questa soluzione fornisce un'esperienza naturale e intuitiva per disegnare o scrivere usando lo schermo, e comprende il supporto per la firma digitale di documenti legali.