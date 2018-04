Automium: parte il nuovo servizio SaaS di Enter Cloud Suite

Nato per semplificare lo scenario complesso della gestione delle applicazioni, Automium è un servizio di Enter Cloud Suite che abilita la cloud transformation. Il software di Continuous Deployment di ECS si occupa di gestire l’automazione dell’infrastruttura cloud e del deployment applicativo, semplificando la gestione delle applicazioni.

Con Automium e Enter Cloud Suite imprese e organizzazioni possono intraprendere il viaggio verso la cloud transformation, con semplicità: basta focalizzarsi sulle applicazioni, i clienti e il proprio business, Automium penserà a gestire le complessità.

Le architetture a microservizi sono ormai lo standard per le applicazioni cloud-native. Lo stile architetturale a microservizi è un approccio allo sviluppo di una singola applicazione come insieme di piccoli servizi, ciascuno dei quali viene eseguito da un proprio processo e comunica con un meccanismo snello, spesso una HTTP API. Le parole chiave di questo paradigma sono automazione, API, microservizi e sistemi distribuiti.

Mariano Cunietti, CTO di Enter

Vogliamo portare gli utenti a fare un passo evolutivo, facendo loro comprendere che il design architetturale e la comprensione del processo produttivo di un’applicazione sono il loro vero business value, e non la tecnologia che lo concretizza. La tecnologia e la semantica di ogni tool sono il valore dei provider, non dei clienti. Il nostro business value è gestire questa complessità, selezionare (quindi scartare) e semplificare quello che secondo noi è più utile, e presentarlo ai clienti in modo che lo possano usare, senza bisogno di essere degli esperti del settore. Nascondiamo e riduciamo la complessità, senza limitare la libertà.

Automium è un servizio di Enter Cloud Suite, un insieme di tecnologie open source che presiedono a tutta la filiera (da Git per la gestione del codice sorgente fino alla produzione), e che consente di fare DevOps fin da subito fornendo gli strumenti per costruire la propria pipeline di continuous deployment. Inoltre è anche una piattaforma di automazione che consente di creare e gestire la tua infrastruttura cloud, usandola con facilità fin da subito. È il collante che rende accessibili le tecnologie open source di uso più diffuso e consolidato, come Terraform, Ansible, Docker, Kubernetes, Consul, Vault, Golang.

Non serve più fare tutto a mano. Sia che tu stia costruendo la tua nuova infrastruttura cloud o riprogettando quella esistente in ottica cloud, Automium ti fornisce i “mattoni” che ti servono. Puoi partire da dove sei: tu disegni quello che ti serve e sarà poi Automium ad automatizzare la costruzione e il deployment della tua infrastruttura direttamente su Enter Cloud Suite, la piattaforma cloud europea multi-region basata su OpenStack di Enter.

Automium è multi-cloud, e può funzionare anche su VMWare, AWS, GCP, Azure e altri. E se si cambia strategia, nessun lock vincola ed è possibile cambiare direzione in ogni momento.