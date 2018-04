Attacchi informatici Gen V, le imprese già pronte sono poche

Secondo il report pubblicato da Check Point Software Technologies sono il 97% le organizzazioni che non sono ancora pronte per gli attacchi informatici Gen V. Check Point Software Technologies, fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha pubblicato il suo Security Report 2018. Il report analizza i problemi di sicurezza informatica a livello mondiale in tutti i settori, e fornisce ai professionisti della cybersecurity e ai dirigenti C-Level informazioni utili per proteggere le organizzazioni di cui fanno parte dalle minacce informatiche di quinta generazione.

Peter Alexander, Chief Marketing Officer di Check Point Software Technologies

Stiamo assistendo a una nuova generazione di attacchi informatici, basati su tecnologie finanziate dagli stati, che abbiamo denominato 'Gen V'. Si tratta di attacchi di larga scala, multi-vettore e in rapida evoluzione. Nonostante ciò, il 77% dei CISO (Chief Information Security Officer) ha espresso preoccupazione per il fatto che le loro organizzazioni non sono attrezzate per gestire questi attacchi moderni, e la stragrande maggioranza delle infrastrutture di sicurezza risulta essere di gran lunga arretrata. Il Security Report 2018 offre informazioni, approfondimenti, soluzioni e consigli su come prevenire questi attacchi.

Raccogliendo i dati provenienti da numerose analisi dei dipartimenti IT e dei dirigenti C-level, oltre che dai report di threat intelligence e ThreatCloud dell’azienda, il Security Report 2018 analizza le attuali minacce contro numerose organizzazioni, incluse quelle sanitarie, manifatturiere e governative. Il risultato del report è sorprendente: oltre 300 app, presenti in store online sicuri e affidabili, sono infette da malware, mentre le minacce cloud, gli attacchi di cryptomining e le vulnerabilità dei dispositivi IoT aumentano di giorno in giorno.

Doug Cahill, Group Director and Senior Cybersecurity Analyst dell’istituto di ricerca Enterprise Strategy Group

Il report fornisce una chiara panoramica sugli attacchi informatici di quinta generazione, che diventano sempre più frequenti. Nessuna azienda pubblica o privata è fuori pericolo; gli ospedali, le amministrazioni comunali e le multinazionali sono tutte a rischio, e il 97% di tutte le organizzazioni non è attrezzato per affrontare questi attacchi Gen V. È fondamentale un cambiamento.

Cercando di ottenere ancora più informazioni sullo scenario attuale delle minacce informatiche, Check Point ha intervistato 443 professionisti IT e security in tutto il mondo, riguardo alle sfide che devono affrontare per proteggersi dagli attacchi Gen V. Quello che è emerso da questa ricerca rafforza le informazioni presenti nel Security Report, sottolineando che la sicurezza informatica della maggior parte delle organizzazioni è di dieci anni, quindi almeno due generazioni, dietro rispetto l'attuale scenario, ed evidenziando la vulnerabilità globale e sistemica agli attacchi di tipo Gen V.

Come leader nella sicurezza informatica, l’obiettivo di Check Point è, attraverso questo report, di fornire a tutte le parti interessate una comprensione dello scenario relativo alle minacce di quinta generazione e, soprattutto, indicazioni su come proteggersi da esse.