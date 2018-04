Compatto e potente: Mini PC Revo Cube è la new entry di Acer

La grande famiglia Revo di Acer presenta il nuovo nato Mini PC Revo Cube, un modello elegante, ma in grado di adattarsi a ogni ambiente e a tutti gli utilizzi. Dotato di processori Intel Core fino all’i5, fino a 32 GByte di memoria DDR4L, gestisce senza problemi sia le operazioni quotidiane che l’esecuzione ottimale di calcoli complessi come la decodifica di contenuti ad alta risoluzione.

Revo Cube si fa apprezzare anche per la riproduzione di contenuti multimediali, dalle foto e i video di famiglia a quelli professionali. L'archiviazione a bordo comprende dischi HDD fino a 2 TByte o SSD da 256 GByte (opzionali), ma può essere espansa con dischi più capienti insieme a un quantitativo aggiuntivo di memoria RAM per velocizzare ulteriormente le operazioni di sistema.

Ecco in breve la scheda della nuova versione di Revo Cubo che Acer, ancora più compatto e potente dell'originale lanciato oramai nel 2016 e che prosegue sul solco tracciato dalla pluripremiata line-up di mini-PC Revo. Conchiusa all'interno di un'elegante scocca da appena un litro di volume, la nuova edizione permette di eseguire senza problemi tutte le attività quotidiane senza alcun tipo di ingombro, ma si può sfruttare anche come hub per la visione di contenuti multimediali, da posizionare negli angoli strategici della casa.

Marco Cappella, Country Manager di Acer Italy

Quella di navigare in Rete e condividere o godersi contenuti multimediali su un dispositivo potente e in grado di gestire display di dimensioni generose è un'esigenza sempre più sentita in ogni abitazione, anche nelle più moderne e limitate dal punto di vista dello spazio a disposizione. Revo Cube si configura come il punto di incontro perfetto tra capacità di elaborazione e sfruttamento ottimale degli spazi, un hub dalle potenzialità espandibili che si adatta alle esigenze di tutti e vanta un ingombro assolutamente privo di impatto.

Il nuovo Acer Revo Cube vanta prestazioni sorprendenti in una scocca robusta e dalle dimensioni estremamente compatte da appena 1 litro di volume. Alto solo 6,7cm e con una base di 12x12 cm, è dotato di attacchi compatibili VESA che permettono di fissarlo direttamente al monitor col quale verrà utilizzato oppure di nasconderlo negli spazi più angusti. Revo Cube si basa su Windows 10 ed è dotato di scheda grafica integrata Intel HD con sistema audio ad alta definizione.

Grazie alle porte HDMI e DisplayPort si possono collegare al sistema fino a due monitor contemporaneamente, mentre per quel che riguarda l'archiviazione e il collegamento di altre periferiche sono a disposizione quattro porte USB 3.1 (Gen. 2).

Revo Cube viaggia, inoltre, in Rete ad alta velocità grazie a un'antenna wireless 802.11ac in grado di offrire velocità di connessione fino a 3 volte più elevate rispetto a quelle garantite dai precedenti standard, e permette di visualizzare contenuti in streaming e scaricare grandi quantitativi di dati senza alcun problema anche quando il collegamento via LAN non è disponibile.