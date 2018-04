Ready Informatica si aggiudica l’esclusiva di deviceTRUST

Ready Informaticafirma una partnership per la distribuzione esclusiva in l’Italia delle soluzioni tecnologiche proposte dalla software house tedesca deviceTRUST.

Mission di deviceTRUST è quella di fornire all’IT la possibilità di modificare le configurazioni di ogni utente in base al contesto in cui si trova, il tipo di dispositivo, la rete e tante altre variabili che possono influire sulla sicurezza dell’accesso a applicazioni, dati, servizi aziendali.

Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica La scelta di distribuire deviceTRUST è la diretta conseguenza del percorso iniziato con la distribuzione di marchi quali IGEL ed FSLogix. Non è un caso che questi tre vendor abbiano stipulato una partnership tecnologica. deviceTRUST si spinge pesantemente nell’area della sicurezza degli accessi ad applicazioni, dati e servizi, e lo fa con un approccio semplice e diretto. Siamo sicuri che i nostri rivenditori troveranno in deviceTRUST una soluzione interessante da proporre, sia a clienti che utilizzano Citrix XenApp, XenDesktop o VMware Horizon, che a clienti con installazioni PC tradizionali Windows.

L’azienda, che ha sede a Brensbach, grazie alle tecnologie in attesa di brevetto, fornisce oltre 200 proprietà contestuali di hardware, software, rete, sicurezza, prestazioni e posizione negli spazi di lavoro virtuali e fisici. Può integrarsi con qualsiasi soluzione di gestione dello spazio di lavoro esistente e non richiede alcuna infrastruttura aggiuntiva. Il contesto è sempre aggiornato e ogni modifica innesca un'azione definibile. Ready Informatica inizierà il reclutamento dei nuovi partner di canale deviceTRUST, organizzando webinar e seminari nelle sedi di Casatenovo (Lecco) e Roma.

Jens Schmidt, WorldWide Sales Manager di deviceTRUST

Ready Informatica ha dimostrato un’eccezionale esperienza nel campo della virtualizzazione, ed è in contatto costante con una comunità di partner molto esperti sul mercato italiano. Questa è stata la motivazione per sceglierla come nostro distributore esclusivo. Siamo una software house tedesca, e per questo motivo il mercato europeo è il nostro primo obiettivo. Con la nostra tecnologia abbiamo permesso a partners in Germania e nel Regno Unito di ottenere grandi successi. Siamo convinti che questo obiettivo verrà raggiunto anche in Italia con l’aiuto di Ready.