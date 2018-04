Jabra migliora le telefonate con le cuffie wireless Engage

Engage è l’innovativa linea di cuffie professionali wireless per il sistema DECT, progettata da Jabra per migliorare la customer satisfaction e la produttività.

La gamma Engage infatti nasce da una ricerca approfondita sulle sfide quotidiane delle aziende che includono nel proprio business anche le chiamate degli utenti e i centralini. La linea di cuffie wireless vuole raggiungere nuovi standard per la qualità delle chiamate, la sicurezza e il numero di persone in uno staff che possono utilizzarle simultaneamente.

Jabra Engage si presenta come una nuova gamma di cuffie professionali wireless per il sistema DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication), progettata dopo un'ampia ricerca relativa alle sfide quotidiane delle aziende che includono nel proprio business anche le chiamate degli utenti e i centralini.

René Svendsen-Tune, Ceo di Jabra

Con la gamma Engage, abbiamo progettato la migliore famiglia di cuffie del mercato di riferimento, che avrà un impatto inestimabile sulla qualità delle chiamate, la customer satisfaction, la produttività dei dipendenti e la sicurezza. Engage porta benefici a chiunque utilizzi il telefono per il proprio lavoro: in quasi tutte le società c'è un gruppo di dipendenti che trascorre molto tempo nelle comunicazioni basate su chiamate, dai consulenti ai rappresentanti di vendita. Questi professionisti possono ora trarre vantaggio dalla gamma Engage per rendere ogni conversazione migliore per entrambe le figure coinvolte nella conversazione.

Fornendo prestazioni wireless, le cuffie Jabra Engage offrono un'eccellente qualità delle chiamate, migliorando sia la customer satisfaction che la produttività dei dipendenti, e garantendo, allo stesso tempo, uno tra i migliori livelli di sicurezza nel comparto degli auricolari senza fili.

Infatti tra le nuove funzionalità che le rendono queste cuffie wireless tra le più sicure al mondo ci sono funzioni di autenticazione e crittografia, coniugate all’"accoppiamento fisico assistito" che crea una chiave di collegamento segreta tra l'auricolare e l'unità di base.

Con un range d’azione fino a 150 metri, Engage permette ai dipendenti di spostarsi all’interno del loro ambiente di lavoro. Inoltre, i microfoni a tecnologia avanzata di cancellazione del rumore e gli altoparlanti potenziati forniscono un audio ottimo per conversazioni “cristalline”, indipendentemente dall'affollamento della stanza in cui ci si trova.

Con la durata della batteria che copre un'intera giornata (fino a 13 ore) e un'opzione di ricarica rapida, le chiamate possono durare quanto necessario, aumentando la disponibilità dei membri del team e garantendo che le conversazioni con i clienti non siano interrotte.

La gamma è composta dalle versioni Engage 65 e 75 per creare una proposta wireless più semplice e più competitiva per il sistema DECT, entrambe disponibili in versione stereo & mono o convertible.

Ogni cuffia Engage è dotata della funzionalità integrata busylight che funge da segnale di "non disturbo", e che di conseguenza consente ai colleghi di sapere che è in corso una chiamata, riducendo quindi le interruzioni.