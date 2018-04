iF Design Awards 2018, premiato ancora il design di Brother

Quattro i riconoscimenti assegnati dall’IF Design Awards a Brother per i dispositivi laser a colori e a getto d'inchiostro e per le macchine da cucire.

Brother ha vinto il suo primo iF Design Awards nel 1982 per la macchina da scrivere alfanumerica. L’iF Design Awards premia non solo il design, ma anche qualità, prestazioni, interfaccia utente, innovazione, sicurezza e rispetto per l’ambiente e i premi vengono assegnati dall'International Forum Design, ad Hannover, in Germania. La 65° edizione dell’evento, che si è svolta il 9 marzo a Monaco di Baviera, ha ricevuto 6.401 candidature da 54 Paesi.

Tra i prodotti Brother premiati, la stampante multifunzione laser a colori MFC-L9570CDW, che ha ottenuto inoltre un Winter 2018 Pick Award da Keypoint Intelligence - Buyers Lab per la qualità dell'immagine, per l'eccezionale velocità di scansione e per l’estrema affidabilità.

Gli altri prodotti Brother premiati sono la stampante laser a colori HL-L9310CDW e il dispositivo all-in-one MFC-L9570CDW; la gamma di stampanti laser a colori all-in-one HL/DCP/MFC-L8000; il dispositivo all-in-one inkjet MFC-J6935DW, top di gamma della serie Business Smart e la gamma di macchine da cucire CV3000 Cover Stitch.