Inspiring The Future, le App business di Samsung e SB Italia

Al Samsung District di Milano, SB Italia presenta i “Dispositivi e le App mobili”, protagonisti degli scenari di business e dell’evoluzione dei processi aziendali.

Antonio Bosio, Product & Solutions Director di Samsung Electronics Italia, spiega come Samsung Italia abbia sviluppato i propri prodotti e servizi in ottica business con un investimento a livello globale pari a 33 milioni di dollari al giorno.

Nota al pubblico come un’azienda dal carattere prevalentemente consumer, Samsung si è concentrata negli ultimi anni nella realizzazione di progetti utili a soddisfare profili aziendali e di business, attraverso l’elaborazione di nuovi dispositivi.

Ecco che device mobili e smartphone diventano strumenti indispensabili per soddisfare esigenze di aziende e industrie. Grazie alle opportunità offerte dalla digitalizzazione, negli ultimi anni i campi di applicazione si sono ampliati anche a settori come la comunicazione, la finanza e il marketing.

È per questo che i partner di Samsung Italia sono in costante crescita e propongono l’impiego e l’adozione consolidata della Virtual Reality. A Expo Milano 2015, questi sistemi hanno permesso di riprodurre nei padiglioni delle diverse nazioni scorci di paesaggi, trasformando la VR in uno strumento utile per il turismo e in ambito architetturale.

Al fine di favorire la mobilità e l’integrazione lavorativa in ambito desktop, Samsung ha sviluppato DEX, ma si è concentrata anche nello sviluppo di applicazioni compatibili con lo smartwatch Gear, per assicurare l’accesso ai servizi direttamente consultando il proprio device da polso.

Per quanto riguarda il settore industriale, Samsung collabora alla creazione di sistemi multimediali di monitoraggio di attrezzature e apparecchiature mediante sensori capaci di trasmettere dati da un’applicazione consultabile a device mobile.

Altro campo nel quale l’azienda investe risorse è quello della sicurezza, grazie all’ottimizzazione delle piattaforme Samsung Knox e Samsung Pass; mentre Samsung Pay permette di pagare con le proprie carte di credito direttamente dallo smartphone.

La sfida che si pone Samsung Italia è ora quella di implementare le tecnologie ad oggi sviluppate anche mediante la sensibilizzazione dell’utente, al quale va chiarito come il processo di digitalizzazione possa influire positivamente per rendere sempre più efficace ed efficiente l’andamento produttivo.

Massimo Missaglia rappresentante di SB Italia, interviene durante la presentazione affermando che la tecnologia smartphone raggiunge l’83% di utenti a livello mondiale. Quest’accelerazione obbliga a rivedere le esigenze nel mondo del lavoro. Tra le applicazioni disponibili per i principali sistemi operativi, solo il 21% di esse sono create in ottica business. Questa percentuale è in progressiva crescita e raddoppierà entro il 2021.

Il mercato si dovrà concentrare nell’ottimizzazione di App utili per la condivisione di informazioni, che consentiranno di eliminare i sistemi cartacei, di gestire e contattare gli staff operativi di un’azienda in caso di difficoltà o di esigenze particolari.

Mark Perna, giornalista ed esperto di tecnologie, ha evidenziato come il processo di digitalizzazione stia modificando le abitudini di ognuno di noi. Di fatto, l’accelerazione tecnologica ci porta ad usare nuovi ambienti, realizzati grazie a interventi infrastrutturali molto importanti, che però non sono percepiti dall’utente medio. Per infondere un valore sostanziale in campo professionale è necessario avviare un processo che possa rende tutti consapevoli sull’effettivo utilizzo della tecnologia. Il cosiddetto “mobile working”, introdotto da BlackBerry nel 2002 con il primo device in grado di ricevere e inviare e-mail in mobilità, costituirà il 42,5% della forza lavoro globale entro il 2020. È un dato di fatto, il “cellulare” è un device che ha cambiato la vita di tutti, tramite l’introduzione del concetto di “work everywhere”, il tutto supportato da una rete di connessione dati sempre più veloce.

Secondo gli esperti, le criticità di oggi riguardano prevalentemente la resistenza al cambiamento, la mancanza di competenze specifiche, l’obsolescenza tecnologica e le sostanziali differenze tra investimenti pubblici e privati. Per l’immediato futuro sono già pronte tecnologie dirompenti, come AI e VR, è necessario farsi trovare pronti per sfruttarne appieno il potenziale.

Matteo Veneziani, Head of Innovation, Process & ICT – Change Leader PwC, sottolinea gli aspetti di revisione e consulenza in ambito tecnologico che l’azienda sta portando a termine. L’evoluzione della user experience, fondamentale in ambito consumer, può rivelarsi determinante anche nei più diversi settori di business, grazie all’impiego di soluzioni che implementino l’uso dell’intelligenza artificiale, capace di elaborare dati che possano fornire preziose informazioni ad hoc.



Marco Casaletta, Business Development Manager, IT Service Manager, aggiunge quanto sia fondamentale garantire riservatezza e sicurezza dei dati gestiti, grazie a sistemi cloud.

Pablo Pellegrini, Business Unit Manager, Document Management Workflow & Services, si concentra nella spiegazione di come le applicazioni o le piattaforme devono interfacciarsi con l’utente business. L’obiettivo aziendale è quello di fornire piattaforme flessibili che si sviluppino in un lasso di tempo breve, in modo da migliorare i costi, per poi intervenire con un processo di “costumizzazione”, utile ad adattare l’applicazione alle esigenze di un bacino d’utenza evoluto.

Un esempio concreto riguarda l’App DocsWeb, che l’utente scarica e modifica in base alle proprie necessità; un servizio davvero innovativo per i clienti. Un altro esempio è Manpower, per la gestione digitale dei processi interni, con la quale è possibile connettersi 24 ore su 24 con la filiale, contattare un lavoratore, etc. Alle spalle di tutto ciò, una avanzata infrastruttura tecnologica, capace di gestire in automatico tutto ciò che serve per la gestione dei dati.

Luca Rodolfi Business Unit Manager, Business Intelligence, sottolinea come tutte le applicazioni e le piattaforme SB Italia possano essere sfruttate al 100% mediante lo smartphone.

Da anni, il talento e le energie di SB Italia sono impiegati per la realizzazione di progetti ambiziosi, collaborando con realtà dinamiche e prestigiose, per trovare soluzioni e creare servizi innovativi per affrontare i cambiamenti e le sfide globali.