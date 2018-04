Achab distribuisce IT Glue per “incollare” le reti IT

IT Glue è lo strumento distribuito in Italia da Achab per chi eroga servizi IT e vuole incrementare efficienza ed efficacia, risparmiando tempo e risorse. Fondata nel 2013 e con sedi a Vancouver e Londra, grazie alla sua piattaforma cloud che permette ai provider di servizi di documentare ogni aspetto delle reti IT dei propri clienti, IT Glue ha registrato importanti tassi di crescita negli ultimi anni e ricevuto diversi riconoscimenti sul canale ICT europeo e mondiale.

Distribuita nel nostro Paese da Achab, questa soluzione, che attira (come la “colla”, traduzione del termine inglese glue), raccoglie e concentra tutta la documentazione IT in un unico spazio semplificando il lavoro dei tecnici, abbreviando i tempi di risposta alle richieste dei clienti e tagliando i costi. Uno strumento dedicato in particolare a chi eroga servizi IT incrementando efficienza ed efficacia e documentando ogni aspetto delle reti dei propri clienti: computer, server, stampanti, apparati di rete, mobile, asset, password, domini, certificati SSL, software, scadenze e procedure.

Andrea Veca, Ceo di Achab

L’accordo con IT Glue rappresenta un importante passo nella nostra strategia di affiancamento dei provider di servizi IT. Un affiancamento fatto di supporto di valore e, soprattutto, di fornitura di strumenti e piattaforme per facilitare il loro lavoro e, ovviamente, migliorare sempre il loro business. Questa soluzione ti permette di concentrare tutta la documentazione IT in un unico luogo rendendo i tecnici più efficienti e in grado di erogare un servizio di assistenza migliore. Se la conoscenza delle informazioni e delle procedure è condivisa all'interno della propria azienda, più persone possono rispondere ai clienti. Non solo, con IT Glue i nuovi tecnici sono subito operativi, perché la documentazione dei clienti è disponibile senza che gli si debba spiegare tutto. La piattaforma ti segnala, inoltre, se scade un dominio, una licenza, una garanzia o qualsiasi altra cosa. Un centro nevralgico di controllo, gestione e valore immediato per tutti: fornitore di servizi IT e clienti.

Soddisfazione è stata espressa anche da parte del management di IT Glue che vede il nostro Paese come un mercato strategico, nelquale proprio le competenze e il radicamento sul territorio di Achab faranno la differenza.

Phil Sansom, Managing Director, Emea di IT Glue

Da tempo cercavamo e desideravamo collaborare con una società che è per noi fondamentale per la sua conoscenza del mercato e, in particolare, per la sua conoscenza del mondo degli MSP in Italia. I Provider di servizi IT hanno infatti forma, DNA e dimensioni diverse in ogni Paese. In Italia Achab è sicuramente un riferimento assoluto in questo senso. La conferma ci arriva dai numeri, importanti, che a pochi settimane dall’avvio della nostra collaborazione stiamo già registrando in questo Paese. Achab è certificata tecnicamente per supportare provider di servizi e loro clienti. Questa società, grazie all’accordo di distribuzione esclusiva, ci fornirà un supporto decisivo per sviluppare un mercato in cui crediamo molto e che da tempo risponde con grande dinamismo alle sollecitazioni innovative e tecnologiche. Un dinamismo al quale rispondiamo con soluzioni scalabili che possono soddisfare le esigenze di Service provider di piccole dimensioni cosi come di fornitori di servizi IT con centinaia di postazioni e focalizzati sul mercato enterprise. Il denominatore comunque è che IT Glue rappresenta un’opportunità unica per essere più efficaci e per migliorare il servizio per i clienti. Non solo, con la sua capacità di fare ordine tra la documentazione IT, IT Glue è una base perfetta su cui i Provider di servizi IT possono poi costruire opportunità di business rilevanti. I clienti diventano più produttivi e chiedono poi soluzioni sempre più performanti, innovative, utili….

Achab ha già avviato la commercializzazione delle soluzioni IT Glue in Italia costruendo una sezione ad hoc del proprio portale dove reseller e system integrator hanno la possibilità di trovare strumenti utili, video demo, recensioni.