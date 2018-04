Overland-Tandberg NEOxl 40, librerie a nastro automatizzate

Overland-Tandberg rende disponibile la nuova gamma di librerie a nastro automatizzate NEOxl 40 per archiviazione e videoproduzione.

Stiamo parlando di una piattaforma adatta per chi cerca ingombri ridotti, come le strutture di produzione video più piccole, ma desidera una capienza superiore, migliori prestazioni e scalabilità.

La NEOxl 40 di Overland-Tandberg si integra con la soluzione flessibile di archiviazione ad alta capacità NEO Agility LTFS e semplifica il flusso di archiviazione dei media digitali a una frazione del costo delle soluzioni di storage basate su dischi tradizionali.

Secondo un’indagine realizzata a maggio 2017 dal giornale Forbes e da Coughlin Associates, la maggior parte dei clienti che si occupano della produzione di media digitali sta fronteggiando una rapida crescita della necessità di memorizzazione dei contenuti, aggiungendo oltre 1.000 ore all’anno di filmati ai propri archivi video. Il report sottolinea anche che negli ultimi cinque anni, per ogni due ore di girato cinematografico, c’è stato un incremento della quantità di contenuti generati pari a otto volte. Per esempio, la realizzazione di Avatar ha richiesto 1PB di storage, e in media l’archiviazione di un film necessita di almeno 250TB di storage.

La NEOxl 40 soddisfa l’esigenza di uno storage conveniente per l’archiviazione a lungo termine, grazie a un costo inferiore a 0,01 dollari per gigabyte. Rispetto a sistemi basati su disco e su cloud si tratta di un risparmio dell’80%. Questa soluzione è anche in grado di scalare, sia in termini di capienza sia di prestazioni, per adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze di archiviazione dei dati. Inoltre, quando utilizzato insieme all’Overland-Tandberg NEO Agility LTFS, la NEOxl 40 offre agli utenti del settore media & entertainment accesso semplificato ad alta velocità fino a 1PB di contenuti.

Vantaggi e benefici della soluzione NEOxl 40:

· Risponde alle esigenze di elevata capienza e prestazioni del settore media & entertainment;

o Trasferisce dati fino a 8,1TB/h per modulo;

o Memorizza fino a 960TB in un modulo base e fino a 1,2PB in ogni modulo di espansione;

· Disponibile con LTO7 & LTO8; supporta i media LTO-7 Type M;

· Offre elevata disponibilità dei dati, con un livello di affidabilità quattro volte superiore rispetto a quello di soluzioni basate su disco fisso;

· Facile da utilizzare e quando integrato con NEO Agility LTFS offre accesso ai dati tipo-disco;

· Ottimizzato per strutture di produzione con spazi limitati: l’ingombro è quello di 3U rack in armadio;

· L’interfaccia web accessibile da remoto consente di eseguire in modo semplice setup, configurazione e gestione, anche con operazioni touch intuitive;

· Compatibile con crittografia e applicazioni chiave di gestione di sviluppatori terze parti.