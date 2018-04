Emanuele Balistreri, nuovo Managing Director Dimension Data

Dimension Data nomina Emanuele Balistreri quale nuovo Managing Director per l’Italia; guiderà il cambiamento e il percorso evolutivo di trasformazione.

Emanuele Balistreri riporta direttamente al CEO Europeo, Andrew Coulsen, e, insieme all’executive management team italiano, avrà la responsabilità di definire e implementare le strategie rilevanti a guidare la crescita e lo sviluppo del business in Italia, in linea con gli ambiziosi obiettivi di espansione e di trasformazione di Dimension Data.

Precedentemente, Chief Operating Officer IEO - Istituto Europeo di Oncologia – di Milano, nel corso della sua carriera, Balistreri ha maturato una notevole esperienza manageriale e tecnologica all’interno di contesti di grandi dimensioni – tra cui ICBPI, CartaSì, Aeroporti di Roma - contribuendo con successo al modeling e attuazione di progetti strategici di business che sfruttano la tecnologia in modo ottimale e cruciale in allineamento con gli obiettivi aziendali.