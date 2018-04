Truffa su Google Play, ESET individua 35 “finti antivirus”

ESET individua su Google Play ben 35 App malevole, “finti antivirus” che hanno lo scopo di mostrare annunci indesiderati e avvisi di pseudo-sicurezza.

Queste app sono riuscite per alcuni anni a non essere rilevate dai sistemi di sicurezza di Google, presentandosi con statistiche interessanti sul Play Store e arrivando a contare addirittura oltre 6 milioni di installazioni totali. Tuttavia, è verosimile che non tutte siano installazioni reali, poiché è molto probabile che a effettuare questi download siano dei bot che successivamente pubblicano recensioni positive migliorando le valutazioni dei rispettivi programmi. Tutte le 35 app sono state segnalate da ESET e infine rimosse dallo store.

Per passare inosservate ai sistemi di rilevamento di sicurezza di Google, tutti gli annunci di queste app fasulle imitano i messaggi che possono essere mostrati da reali soluzioni di sicurezza mobile. Tuttavia, i loro "meccanismi di rilevamento" sono incompleti e molto primitivi, il che li rende facili da superare e inclini a rilevare falsi positivi.

L'analisi di ESET ha dimostrato che tra queste 35 app, solo una manciata si distingue per caratteristiche specifiche: un'app non è completamente gratuita, offrendo un aggiornamento a pagamento; una ha implementato un gestore di app-locker primitivo, facilmente aggirabile; un'altra app segnala le altre di questo gruppo come pericolose di default; infine, una utilizza impropriamente il marchio ESET.

Oltre a infastidire le vittime con pubblicità, il proporre questi programmi come software di sicurezza ha anche alcuni gravi effetti collaterali negativi. Per imitare le funzioni di sicurezza di base, infatti, queste app effettuano dei controlli molto banali basati su regole semplici e predefinite, arrivando spesso a rilevare le app legittime come dannose. E, ultimo ma non meno importante, creano un falso senso di sicurezza nelle vittime, che potrebbe esporle a rischi reali derivanti da programmi dannosi che non possono essere rilevati come tali.

In conclusione, avere una soluzione di sicurezza installata in un telefono Android è sicuramente una buona cosa. Tuttavia, non tutte le applicazioni con le diciture "sicurezza" o "antivirus" nel nome proteggono effettivamente il dispositivo. Prima di installare una soluzione di sicurezza è bene pensare due volte: è davvero uno strumento su cui fare affidamento?

Le 35 app di pseudo-sicurezza individuate da ESET non sono, ad esempio, ransomware o altri malware hardcore e l'unico danno che fanno è visualizzare annunci fastidiosi, rilevare falsi positivi e dare alla vittima un falso senso di sicurezza. Tuttavia, i milioni di utenti incauti che le hanno scaricate potrebbero facilmente aver finito per incappare in un vero malware che utilizza un sistema di camuffamento simile.

Invece di app con nomi e icone appariscenti o promesse stravaganti e non confermate, è allora meglio cercare una soluzione di sicurezza affidabile.