Brother e Fluke facilitano il lavoro degli installatori di rete

Brother e Fluke Networks semplificano le attività degli installatori di rete con una nuova soluzione per l’identificazione dei cavi basata su cloud.

È dalla partnership tra Brother e Fluke Networks che nasce iLink & Label, un’app per iPhone progettata per facilitare il lavoro degli installatori di reti. Attraverso l’integrazione del sistema LinkWare Live di Fluke Networks con la stampante per etichette PT-E550WVP di Brother, la nuova app è in grado di ridurre la distanza tra l’ufficio e il cantiere rendendo più efficienti il processo di etichettatura dei cavi e i test di rete riducendo così costi ed errori.

LinkWare Live è un sistema basato su cloud che rende possibile un collegamento tra l’ufficio, dove i progetti hanno origine, e il tecnico sul campo. Utilizzando l'app gratuita iLink & Label di Brother e una connessione Wi-Fi, il professionista può scaricare e trasferire gli identificatori di etichette nel database della sua stampante PT-E550WVP dal proprio smartphone o tablet e stampare poi le etichette d’identificazione dei cavi. Successivamente può scaricare gli stessi identificatori e i test effettuati nel tester Fluke Versiv, così i dati vengono immessi una sola volta e memorizzati a livello centrale.

Una volta scaricati, l’installatore utilizza la stampante PT-E550WVP per selezionare nel cloud gli identificativi del cavo richiesti e può quindi stampare senza doversi collegare a un computer. Questa soluzione è stata introdotta in risposta alle problematiche che gli installatori devono affrontare sul campo.

Il nuovo processo rende più facile e veloce per i tecnici responsabili dell’installazione, dell'etichettatura e del collaudo, produrre la certificazione e la documentazione relativa alle installazioni ultimate. Grazie ad iLink & Label, il professionista non deve più portare con sé il PC, ma può scaricare e stampare le etichette preparate precedentemente, evitando di doverle digitare manualmente sul luogo di lavoro.

Oltre alla riduzione del tempo dedicato alla preparazione delle etichette, il grande vantaggio è che il database può essere recuperato tutte le volte che è necessario ed è poi accessibile, ovunque, da più dispositivi. iLink & Label aumenta così la qualità e l'efficienza dei progetti di cablaggio, riducendo i costi e il rischio di errori.

L’etichettatrice PT-E550WVP è funzionale alle installazioni di rete e di data center complessi e di grandi dimensioni, ed è un dispositivo one-stop per tutte le esigenze di etichettatura. È stata sviluppata tenendo conto degli standard del settore offrendo la possibilità di stampare etichette di diverse larghezze per adattarsi a cavi, pannelli e maschere.

PT-E550WVP utilizza i nastri laminati della serie TZe da 3.5 a 24 mm e nastri speciali per uso industriale come nastri flessibili, ad adesivo rinforzato e termo-restringenti, resistenti all'acqua, all'abrasione, ai prodotti chimici e alle temperature estreme.

iLink & Label è disponibile solo per iOS su Apple Store. L’etichettatrice PT-E550WVP è venduta al prezzo di euro 329.44 (IVA inclusa).