Kingston UV500, storage SSD NAND 3D con crittografia

Kingston Digital annuncia la disponibilità della nuova famiglia UV500, unità SSD con tecnologia NAND 3D presenti a listino con svariati fattori di forma.

Dotata di controller Marvell 88SS1074 e memoria NAND Flash 3D, la gamma UV500 raggiunge velocità di lettura e scrittura pari a 520 MB/s e 500 MB/s, e risulta essere 10 volte più veloce di un hard drive tradizionale da 7.200 RPM.

La linea UV500 migliora notevolmente le prestazioni del sistema con tempi incredibili di avvio, di caricamento e di trasferimento. Inoltre, grazie alla totale assenza di parti in movimento, il rischio di guasti e malfunzionamenti è inferiore rispetto a un hard drive meccanico tradizionale.

Questi drive proteggono i dati sensibili mediante crittografia hardware con protocollo AES 256-bit, e supportano le soluzioni di gestione della sicurezza TCG Opal 2.0. Per garantire la compatibilità con un’ampia gamma di sistemi, la famiglia UV500 è disponibile in tre differenti fattori di forma e in capacità da 120, 240, 480, 960 e 1.920 GByte, rendendosi perfetti come unità di avvio o di archiviazione principale.