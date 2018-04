Retelit, la Control Room bolognese offre servizi “tailor made”

Pagina 1 di 2

La visita alla Control Room e al datacenter di Villanova di Castenaso (BO), è stata l’occasione per parlare di cyber-security e GDPR con gli esperti di Retelit.

È bene ricordare come l’azienda rientri oggi a pieno titolo tra i principali player italiani del settore infrastrutture e servizi dati per le telecomunicazioni. Ai servizi di connettività che costituiscono il background storico di Retelit, l’azienda affianca da tempo evolute attività di security, disaster recovery e business continuity.

Retelit può fare affidamento sul datacenter e su una infrastruttura in fibra ottica proprietari. La linea si sviluppa per oltre 12.500 Km e collega 9 Reti Metropolitane e 15 Data Center in tutta Italia. Non solo, il network valica i confini italiani e si estende in Europa tramite un ring paneuropeo con PoP a Francoforte e Londra. In questo modo i servizi offerti raggiungono i principali hub di telecomunicazioni europei, come Amsterdam e Parigi.

Da sinistra: Luca Cardone Marketing Manager, Enrico Nasuto Sales Manager Retelit, Federico Protto CEO di Retelit, Marianna Iodice Product Manager, Enrico Mondo COO di Retelit e Claudio Porta Responsabile Vendite Business

Con una simile infrastruttura e, grazie a un team coeso di esperti, Retelit si propone come partner per gli Operatori TLC e ICT e per le grandi aziende. A queste realtà l’azienda offre servizi che vanno dalla connessione Internet in fibra ottica ultrabroadband al Cloud, dai servizi di rete e VPN alle soluzioni di colocation in oltre 10.500 metri quadrati di spazi attrezzati e sicuri connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di Data Center e soddisfare esigenze di disaster recovery e business continuity.

Focus della visita presso la sede bolognese è stata la suite di servizi sulla Sicurezza Informatica, messi a punto per assicurare una difesa completa del network aziendale. Si tratta di pacchetti scalabili realizzati su misura per ciascuna realtà professionale e per differenti segmenti di mercato. Parliamo di un mix di attività che include la visita dal cliente, la possibilità di intervento locale e remoto, il monitoraggio costante e che si basa sulla profonda conoscenza degli eventi in real-time.



La dashboard a disposizione degli esperti è completa e consente di avere tutto sotto controllo in pochi istanti (clicca per ingrandire).

Proprio la Cyber Security Control Room che abbiamo visitato rappresenta il nucleo operativo di tutte le operazioni. In questo ambiente protetto, più esperti in cyber-security si occupano di controllare lo stato delle reti clienti, scandagliando il traffico e correlando eventi e allarmi per una pronta risposta. Risulta dunque possibile minimizzare o eliminare del tutto le criticità quotidiane, avendo al tempo stesso una visione d’insieme sugli incident a livello globale. La rete di sicurezza Retelit vanta infatti una capacità di lettura e correlazione davvero molto ampia, superiore a molte altre.

Luca Cardone, Marketing Manager Retelit

Durante la visita alla control room e al datacenter, il Marketing Manager Luca Cardone ha messo in evidenza la capacità di Retelit di intervenire in modo tempestivo, coordinando l’intervento su diversi gradi di rilevanza. In base al contratto in essere, il cliente può essere infatti avvisato telefonicamente, lasciandogli libertà di intervento, ma possono anche scattare procedure mirate per contrastare le minacce nel minor tempo possibile (aspetto fondamentale per ridurre al minimo possibili danni o esfiltrazioni di dati).