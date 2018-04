Proofpoint, quattro tool per una sicurezza people-centric

Proofpoint offre delle imprese quattro nuove soluzioni “people-centric”, ideate per una security a tutto tondo, anche al di fuori del perimetro aziendale.

I pacchetti innovativi includono Proofpoint Cloud App Security Broker (PCASB), 360 Degree Email Fraud Protection, Threat Response Auto-Pull (TRAP) Abuse Mailbox Monitoring ed Executive and Location Threat Monitoring per i social media e i canali del dark web.

Ryan Kalember, senior vice president Cybersecurity Strategy in Proofpoint

I cybercriminali mirano sempre più spesso alle persone, non alle infrastrutture, e il passaggio al cloud cambia il modo in cui le organizzazioni devono proteggersi. L’annuncio odierno sottolinea il nostro continuo impegno volto a salvaguardare le imprese dalla minaccia più grande – le persone – difendendo, evitando e rispondendo agli attacchi in uno scenario in costante evoluzione. Investiamo il 20% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo, una cifra ben al di sopra della media del settore e queste innovazioni ne sono il frutto.

Proofpoint Cloud App Security Broker (PCASB) permette ai team di sicurezza di adottare soluzioni cloud con fiducia. Protegge le organizzazioni da minacce avanzate, condivisione accidentale di dati sensibili e i rischi di compliance nel cloud. In combinazione con la nota soluzione di email security di Proofpoint, che per molte realtà è l’applicazione cloud più valida e visibile, PCASB offre una protezione Office 365 e G Suite senza eguali.

Proofpoint 360 Degree Email Fraud Protection protegge dipendenti, clienti e partner da tutte le forme di frode via email. Potenziamento della soluzione Proofpoint Email Fraud Defense, la nuova funzionalità 360 Degree offre visibilità su tutte le minacce email – indipendentemente dalla tattica impiegata o dalla persona colpita – da un unico portale.

Proofpoint Threat Response, avanzata piattaforma di automazione e orchestrazione della sicurezza, oggi offre Abuse Mailbox Monitoring per garantire analisi e risposte rapide e automatiche per email che gli utenti segnalano come potenzialmente malevole. A differenza degli attuali processi manuali, TRAP abuse mailbox monitoring automatizza l’identificazione di mail malevole, orchestra le corrette azioni di remediation, e raccoglie preziose informazioni di threat intelligence, risparmiando tempo ed energia dei team di sicurezza e messaging.

Proofpoint Executive and Location Threat Monitoring per i social media e i canali dark web offre situational awareness ai team di sicurezza esplorando il mondo digitale, studiando milioni di pagine web e siti social ogni giorno. Questa soluzione aiuta le imprese a individuare minacce fisiche a dipendenti e location; potenziali proteste; doxing incident; impatto sulla reputazione; email compromesse/esposizione di password sul dark web; ed executive account fraudolenti.