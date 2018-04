Smart City e automazione, ecco gli switch industriali D-Link

Ideali per applicazioni smart city, automazione industriale e industria 4.0, le serie DIS-100G, DIS-300G e DIS-700G D-Link sono affidabili, robusti e funzionali. D-Link multinazionale nello sviluppo di apparecchiature di rete, annuncia la nuova serie di switch rinforzati ad alte prestazioni - DIS-100G, DIS-300G e DIS-700G, modelli Industrial Switch Gigabit ideali per la pubblica amministrazione, le autorità locali, gli operatori del trasporto, le aziende edili e gli integratori di sistemi.

Gli switch DIS-100G, DIS-300G e DIS-700G sono in grado di operare in un intervallo di temperatura ampio (da -40° a 75°C), e supportano anche vibrazioni e urti. Questo li rende ideali per l’installazione esterna in cabine a lato del marciapiede. Il design robusto e resistente, combinato con funzionalità di rete ad alta disponibilità, consente a questi switch di svolgere in modo affidabile il loro ruolo fondamentale nell’infrastruttura di rete senza la necessità di installare costosi condizionatori d’aria o recinzioni per l’isolamento dalle vibrazioni.

Questa nuova serie di switch industriali da esterno offre specifiche ambientali superiori rispetto ai tradizionali switch di rete, e sono quindi adatti per le applicazioni smart city per la sorveglianza urbana, il wireless pubblico e la comunicazione bidirezionale per i veicoli autonomi.

Grazie all’intelligente Quality of Service (QoS) e alla sicurezza avanzata, il DIS-700G-28XS con connettività a 10 Gigabit integra perfettamente la gamma nel livello di aggregazione.

Per gli utilizzi industriali, in particolare l’automazione, gli switch presentano un’elevata reiezione EMI/EMC che permette loro di operare in ambienti ad alta interferenza eletteromagnetica (come le baie di saldatura) e consentono un ripristino della rete rapido (inferiore a 20ms) così da ridurre i tempi di fermo.

DIS-100G è un’eccellente serie di switch Ethernet entry-level per ambienti industriali. Questi switch non gestiti offrono un’installazione plug-and-play, ideale per l'implementazione di edge di rete. Gli switch DIS-100G sono disponibili in tre varianti: DIS-100G-5W, DIS-100G-5SW e DIS-100G-5PSW per offrire ai clienti la possibilità di scegliere lo switch più adatto alle proprie esigenze e requisiti di rete. In particolare, DIS-100G-5PSW è conforme allo standard IEEE 802.3at PoE+, e offre una potenza di fino a 30 watt per porta e dati sul cablaggio Ethernet standard. Questa funzionalità elimina la necessità di cablaggio aggiuntivo per i trasduttori di potenza, per semplificare notevolmente le installazioni.

Tutti gli switch non gestiti DIS-100G forniscono almeno 4 porte Gigabit Ethernet e sono progettati per supportare applicazioni industriali standard senza configurazioni complesse per rendere la rete veramente plug and play.

Gli switch gestiti DIS-300G offrono opzioni Smart di configurazione maggiori e più granulari per applicazioni industriali e smart city, tra cui monitoraggio remoto delle prestazioni, configurazione dettagliata dei flussi di dati e Quality of Service (QoS) per la priorità dei dati vitali. Ad esempio, nelle applicazioni di video sorveglianza a livello urbano la VLAN può isolare i dati riservati, quali le immagini CCTV, da altri dati meno sensibili.

Come la serie DIS-100G, la serie 300G è disponibile in tre varianti per offrire ai clienti flessibilità in base alle loro esigenze: DIS-300G-12SW, DIS-300G-8PSW e DIS-300G-14PSW. Come il DIS-100G-5PSW, gli switch DIS-300G-8PSW e DIS-300G-14SPW sono switch PoE.

Switch Industriale Gigabit Managed Layer 2+ DIS-700G

Dotato di funzioni QoS intelligenti, inclusi schemi di pianificazione SPQ, WRR e SPQ+ WRR per supportare il traffic shaping e la gestione della larghezza di banda, lo Switch Gigabit industriale gestito L2+ DIS-700G-28XS è uno switch di aggregazione a 28 porte con uplink da 10 Gigabit.

Le complete funzionalità di ridondanza della rete con rapido ripristino degli errori, insieme alle funzionalità di sicurezza avanzate come la sicurezza a livello di porta e la prevenzione del traffico malevolo, garantiscono affidabilità e protezione di livello industriale. Inoltre, il supporto VLAN fornisce un ulteriore livello di sicurezza attraverso la segmentazione e l’isolamento.

La serie DIS-700G offre un throughput complessivo elevato e riduce i tempi di risposta per applicazioni video, voce e dati time-sensitive, che possono essere cruciali negli scenari di sorveglianza di livello urbano.