Talentia HCM migliora l'interazione e l'Employee Engagement

Il modulo di Talentia HCM Continuous Feedback intensifica la possibilità di interazione per una collaborazione interna condivisa e migliora l’Employee Engagement. Talentia Software azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle performance aziendali nell’area economico-finanziaria e delle risorse umane, stimola l’Employee Engagement attraverso le funzionalità del modulo di Continuous Feedback della piattaforma Talentia HCM, che risponde all’esigenza di promuovere il coinvolgimento dei propri collaboratori.

La soluzione nasce dall’interesse degli HR Manager aziendali verso lo sviluppo di una maggiore interazione tra le persone, anche in ambito lavorativo, in linea con le nuove opportunità di interazione assicurate dalle attuali piattaforme e da Social Network professionali come LinkedIn.

Silverio Petruzzellis, HCM Solution Manager di Talentia Software

Tempo, talento ed energia sono risorse preziose che ogni singolo individuo manifesta se stimolato da un senso di appartenenza. I collaboratori, quando coinvolti in prima persona, possono aggiungere valore al gruppo e aiutano sensibilmente a far progredire l’organizzazione per cui si lavora e di cui si fa parte.

Infatti da indagini condotte a livello internazionale, Talentia Software ha verificato quanto sia frequente tra i dipendenti l’esercitare un lavoro senza coinvolgimento emozionale alcuno.

Collaborazione, scambio e partecipazione sono i punti cardine su cui fa leva ogni funzionalità del Continuous Feedback. Il singolo dipendente è invitato ad un coinvolgimento proattivo che va oltre il progetto o il suo lavoro ordinario e viene responsabilizzato ad essere più attento alle interazioni con colleghi, subordinati o superiori. Ciò avviene tramite la possibilità di valutazioni reciproche (in maniera spontanea o sotto forma di contributo), all’interno di team o dell’intera azienda. Il tutto, però, alleggerito da elementi social e da forme di gamification che accompagnano l’interazione: ogni feedback, guadagnato o lasciato, genera punti.

Un atteggiamento informale applicato ad un sistema formale che porta il collaboratore ad essere produttivo, soddisfatto e leale, favorendo anche il servizio e la fidelizzazione del cliente.

Grazie a competizioni amichevoli e funzioni divertenti, opportunamente configurate e utilizzabili anche attraverso mobile APP, il modulo si rivela un’ulteriore fonte di informazioni sui talenti e sulle performance del personale per Manager e Responsabili HR. Viene promossa la cultura di feedback continui e costanti, agevolata la creazione di una community interna e stimolato il coinvolgimento di ogni collaboratore su task, obiettivi e formazione.