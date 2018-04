Plantronics acquisisce Polycom per 2 mld USD

Plantronics e Polycom fanno sapere di aver stipulato un accordo in base al quale Plantronics acquisirà Polycom, un’operazione di cassa e stock da 2 mld USD.

La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe chiudersi entro la fine del terzo trimestre del 2018.

Con l'acquisizione di Polycom, Plantronics diventerà il partner di riferimento per l'ecosistema di comunicazione e collaborazione.

L’acquisizione accelererà la strategia di Plantronics. Di fatto, Polycom vanta una posizione di leadership globale nella collaborazione vocale e video, accelerando la visione di Plantronics nell’offrire nuovi sistemi di comunicazione e esperienze di collaborazione.

Con l'aggiunta di Polycom, Plantronics avrà la più ampia gamma di prodotti e servizi complementari attraverso l'ecosistema globale di comunicazione e collaborazione e la capacità di creare esperienze utente eccezionali.

L’acquisizione posiziona Plantronics tra i principali player del settore, pronta per cogliere ulteriori opportunità nel mondo delle UC, che si stima in 39,9 mld USD. In più, Polycom espande in modo significativo l'offerta di servizi Plantronics, fornendo una presenza importante nei servizi di gestione e analisi.