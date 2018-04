Libraesva, eccellenza italiana per la email security

Libraesva è, con ogni probabilità, un unicum nel panorama italiano, una vera e propria eccellenza nel settore della email security.

Sicuramente fra i settori in cui l’Italia si distingue non possiamo purtroppo citare l’information technology, e ancor meno siamo presenti del settore della cyber-security, presidiato prevalentemente da grandi multinazionali. Eppure, quella di Libraesva è una bella storia tutta italiana, come ricorda con soddisfazione Paolo Frizzi, CEO e Founder della società.

Paolo Frizzi, CEO e Founder Libraesva

Non è difficile capire come sia il frutto dell’impegno profuso con talento ma altrettanta umiltà: “dopotutto sto solo facendo il mio lavoro” ha ripetuto Frizzi in un paio di momenti, dimostrando indubbiamente un encomiabile spirito imprenditoriale.

La profonda consapevolezza di dover competere in un mercato molto selettivo e con avversari che possono contare su numeri di ordini di grandezza ben diversi non ha spaventato Libraesva. Forte di grandi competenze tecniche, come quelle chiaramente in possesso di Rodolfo Saccani, Security R&D Manager, la società lecchese ha sviluppato soluzioni antispam e anti-malware assolutamente innovative, basate non su sistemi di signature o euristiche, ma piuttosto su modelli comportamentali e di logica funzionale sia per quanto riguarda il tema degli email attachment che per la gestione dei link; due specifiche Sandbox fanno sì che tanto i falsi positivi quanto le email maligne siano praticamente azzerate.

Rodolfo Saccani, Security R&D Manager Libraesva

Le coraggiose (e controcorrente, ricorda Frizzi) scelte effettuate hanno premiato non poco Libraesva, garantendo un vantaggio tecnologico sulla concorrenza: non è quindi sorprendente scorrere nomi di prima grandezza all’interno del parco clienti, davvero eterogeneo e che spazia dal mondo del manufacturing, al government, passando per finance, education e ovviamente ISP e MSP.

Molte aziende ed enti pubblici di primaria importanza hanno partnership con Libraesva e l’azienda ha recentemente avviato una sede britannica a Londra, come ha ricordato Maurizio Caltabiano, Sales Director di Libraesva.

Maurizio Caltabiano, Sales Director di Libraesva

L’obiettivo ambizioso (ma a mio avviso tutt’altro che irrealistico) è quello di affermarsi con forza nel mercato internazionale, le soluzioni offerte sono sicuramente all’altezza di questo traguardo. Ad aumentare sicuramente le chance di successo di una già ottima realtà aziendale, troviamo un contesto che vede la percentuale di email di spam in continua crescita anno dopo anno: secondo l’ultimo rapporto Clusit, su un campo di oltre 10 miliardi di email, ben l’84% è risultato essere spam o malware, con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente.

Un “contributo” negativo è stato purtroppo offerto dal mail marketing: aziende come Mailchimp hanno visto compromessi una serie di account da parte di hacker che hanno poi iniziato a usarli (unitamente a un database enorme di email) per fare diffusione su larga scala di contenuti malware; Libraesva ha contattato le piattaforme di mail marketing, ricevendo tuttavia solo feedback generici, segno inequivocabile della scarsa attenzione rivolta verso la problematica della sicurezza.

Indubbiamente, la considerazione che si potrebbe trarre è che, in una vera e propria corsa agli armamenti informatici, oggi più che mai conviene dotare le proprie aziende dei migliori sistemi di difesa. Per quanto riguarda la posta elettronica, Libraesva offre soluzioni efficaci e all’avanguardia: facile quindi augurare (e prevedere) alla azienda lecchese un radioso avvenire.