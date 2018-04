Moleskine, consciusly creative e Smart Writing System

In un ambiente moderno e raffinato, quello del Mudec di Milano, Moleskine invita la stampa alla presentazione della Smartpen Pen+ e del Paper Tablet n.1. Stiamo parlando di due strumenti innovativi, con i quali l’azienda si prefigge l’arduo compito di rinnovare i consueti canoni di scrittura.

Grazie alla tecnologia Ncoded, Pen+ riconosce il punto esatto in cui si trova sul Paper Tablet e cattura ogni singolo tratto di penna mentre scrive. La App Moleskine Notes trasferisce parole e disegni dalla pagina allo schermo, in tempo reale e con assoluta precisione, in modo da poter digitalizzare testi, modificare, organizzare e condividere le proprie idee.

La performance all’interno della dark room ha amplificato notevolmente le potenzialità dei nuovi supporti presentati. A parete sono stati proiettati disegni e immagini di sketch realizzati con Pen+. Scorci architettonici, schizzi di automobili e scritte prendevano vita e potevano essere modificati attraverso un tocco di mano sulla parete.

Abbiamo successivamente potuto toccare con mano i prodotti: Moleskine Pen+ si compone di un corpo in plastica con impugnatura ergonomica e di una punta simile a quella di una penna a sfera dall’inchiostro blu (non intercambiabile).

Il sistema permette di disegnare o scrivere sull’apposita agenda, caratterizzata da una superficie con carta leggermente granulosa. Lo scanner ottico è integrato alla Pen+ e affianca la punta a sfera, mentre il connettore per la ricarica del dispositivo è posto sulla sommità superiore. Il tempo di risposta tra tratto fisico e restituzione digitale sul device è quasi simultaneo.

L’App di Moleskine permette di inoltrare un testo, di trasformare un disegno in JPG o PDF, oppure di tramutare una pagina di appunti in un file Word.

Il set Pen+ con Paper Tablet è disponibile sul mercato a 229,00 euro e comprende inoltre una cartuccia d’inchiostro aggiuntiva e un cavo USB per la ricarica della smartpen.

L’obiettivo di Moleskine è quello di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto, questo grazie alla capacità di integrare mondo digitale e tradizione in un solo prodotto.

Lo strumento è innovativo ma mantiene il suo “abito classico” con copertina rigida nera, carta color avorio, elastico di chiusura e tasca interna a soffietto. Caratteristiche capaci di mettere in relazione tradizione e sviluppo tecnologico, rendendo Moleskine un’azienda evergreen and always modern.