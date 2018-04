WD amplia l'offerta storage, arriva la Purple microSD card

Western Digital presenta la nuova card Purple microSD, per rispondere alla crescent richiesta di dati per telecamere e moderni sistemi di videosorveglianza. Ottimizzati per offrire una videosorveglianza continua, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, questi sistemi possono ora usufruire della card microSD Purple, progettata per gestire registrazioni su base annuale.

La nuova microSD è in grado infatti di catturare e conservare video in diversi formati, ad alta definizione e di ultima generazione come i video in 4K Ultra HD, oltre a supportare il trasferimento di dati nei principali sistemi di analytics e analisi aziendali.

Resistente all’umidità e alle intemperie, la scheda permette di catturare video affidabili sia all’aperto, anche durante l’inverno e con la neve, sia all’interno, con ambienti caldi e umidi.

Le caratteristiche più interessanti della nuova scheda microSD sono:

- elevata resistenza per una registrazione continua (fino a 1.000 PE Cycles).

- Nelle videocamere compatibili, un monitoraggio analizza lo stato di salute della scheda per dare informazioni sulla sua durata e sulla sua capacità, avvisando quando è necessario effettuare la manutenzione.

- Velocità di lettura sequenziale fino a 80MB/s e velocità di scrittura sequenziale di 50MB/s in grado di supportare Speed Class 10 e UHS Speed Class 1

- Video Capture affidabile ad ogni condizione climatica (-25°C a +85°C), per video di qualità sia in interni che all’aperto.

- Elevata capacità di cattura e conservazione dei filmati anche senza connessione (disponibile sino a 64GB).

La nuova Purple microSD completa il portfolio di soluzioni per lo storage dei dati che comprende anche Purple Surveillance HDD, che supporta NVR e DVR, e la serie Ultrastar HDD per i server back-end e surveillance analytics, che forniscono agli integratori e agli installatori di sistemi di videosorveglianza una soluzione completa per acquisire, conservare, accedere e trasformare i dati.

Inoltre, Western Digital offre soluzioni di storage del marchio SanDisk Industrial per l'utilizzo con fotocamere con funzionalità di analytics incorporate e una varietà di applicazioni di videosorveglianza connesse.