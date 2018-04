La soluzione laaS per SAP HANA è firmata Aruba

Nuovo servizio cloud laaS in grado di ottenere macchine virtuali su hardware certificato o supportato SAP e su cui è possibile installare ambienti HANA. Aruba, operatore nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, ha recentemente presentato la nuova soluzione IaaS per SAP HANA. La digital transformation presuppone un utilizzo massivo di dati che provengono da fonti di ogni tipo.

Molte aziende, però, hanno un approccio inadeguato al data processing, che deve essere orientato a facilità e flessibilità nella gestione di questi dati. In questo contesto, SAP HANA è l’elemento abilitatore di un nuovo approccio, soprattutto grazie alla potenza del suo database in-memory e alla possibilità di combinare le informazioni in un singolo sistema. Grazie alla collaborazione con Dell e VMware partner storici aziendali con competenze e certificazioni riconosciute da SAP, Aruba ha quindi sviluppato il servizio IaaS, consentendo così ai propri clienti di beneficiare di SAP HANA sul proprio cloud.

Tra i vantaggi principali della soluzione:

Piattaforma dedicata – Una piattaforma multi tenant disegnata specificatamente per supportare i grandi carichi di lavoro e i big data, assieme alla capacità di offrire affidabilità mission-critical 24x7 di livello enterprise;

Flessibilità – È possibile scegliere diverse opzioni di storage SSD della massima qualità e di macchine virtuali per poter integrare i carichi di lavoro di ciascuna azienda, nell’infrastruttura più adatta, senza limitare la scelta su configurazioni hardware e software pre-installati;

Supporto – Team tecnico altamente specializzato a disposizione, per prevenire eventuali problemi a livello infrastrutturale, così da ottimizzare le performance e ridurre i costi di gestione;

Sicurezza – Aruba garantisce la sicurezza dei dati nei suoi data center, tra i quali Global Cloud Data Center, il campus tecnologico più grande d’Italia, certificato Rating 4 (former Tier4);

Virtualizzazione – Alta affidabilità con VMware ESXi Enterprise Plus 6.5, software leader per la virtualizzazione certificato SAP HANA.

La soluzione Aruba include:

-Hardware certificato in matrice ufficiale SAP per la componente di produzione e hardware supportato per gli ambienti di sviluppo e collaudo.

-Istanze RAM da 64 GB a 1 TB (e oltre) in ambienti certificati o supportati su cui installare HANA in modalità BYOL.

-Collegamento diretto con l’ambiente on-premise (data center o uffici aziendali).

-Spazio disco a uso backup incluso nel servizio e pari a 4 volte la RAM dell’istanza, con possibilità di espansione.

-Connessione 10 Gb/s con possibilità di interfaccia con Infrastruttura Dedicata o Private Cloud tramite Hybrid Link.

Il sistema operativo Suse Linux Enterprise for SAP Applications è incluso nel servizio offerto da Aruba ed è un sistema certificato e standard per le installazioni SAP.

Con il servizio Iaas per SAP HANA è possibile scalare le risorse in maniera agile e veloce, richiedendo una estensione dell’istanza cloud in caso di crescita. Questa caratteristica permette al cliente di dimensionare l’utilizzo effettivo del servizio esattamente sulle sue reali necessità del momento, riducendo così i costi ed evitando investimenti non necessari e prima del tempo.