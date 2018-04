Samsung 970 PRO e 970 EVO, storage NVMe veloce

Samsung ha svelato i veloci modelli storage 970 PRO e 970 EVO, la terza generazione di unità Solid State Drive sviluppati per il settore nel mercato consumer.

Le unità sono progettate sulla base dello standard per il fattore di forma M.2 e con la più recente interfaccia PCIe Gen3, x4. La serie 970 massimizza il potenziale della larghezza di banda NVMe, offrendo prestazioni senza confronti per l’elaborazione di grandi volumi di dati, inclusi 3D, grafica 4K, giochi high-end e analisi dei dati.

970 PRO consente una velocità di lettura sequenziale fino a 3.500 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 2.700 MB/s , mentre EVO offre una velocità di lettura sequenziale fino a 3.500 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 2.500 MB/s.

Queste velocità di scrittura sequenziale rappresentano un miglioramento fino al 30% rispetto alla generazione precedente , grazie all’ultima tecnologia V-NAND di Samsung e al controller Phoenix riprogettato. L’unità 970 EVO, in particolare, utilizza la tecnologia IntelligentTurboWrite, che impiega una dimensione del buffer fino a 78 GB per consentire velocità di scrittura superiori.

Oltre al miglioramento dei livelli di prestazioni, le unità 970 PRO ed EVO assicurano una resistenza e un’affidabilità eccezionali. Con una garanzia di cinque anni, o fino a 1.200 terabyte scritti (un valore superiore del 50% a quelli previsti per la generazione precedente), le unità 970 PRO ed EVO sono progettate per durare nel tempo. La tecnologia Dynamic Thermal Guard protegge dal surriscaldamento monitorando e mantenendo automaticamente temperature operative ottimali, mentre un dissipatore di calore e un nuovo controller rivestito in nichel abbassano ulteriormente le temperature dell’unità SSD.

970 PRO ed EVO offrono anche una maggiore flessibilità di progettazione per i sistemi di elaborazione ad alte prestazioni. Offrendo diverse opzioni ad alta capacità in un fattore di forma compatto M.2 (incluso il modello EVO a lato singolo da 2 TB), la serie 970 consente di aumentare facilmente lo spazio di archiviazione su una vasta gamma di dispositivi di elaborazione.

Il modello 970 EVO sarà disponibile con capacità da 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB , mentre il modello 970 PRO con capacità da 512 GB e 1 TB. Le unità 970 PRO ed EVO saranno disponibili per l’acquisto a partire da maggio 2018 a un prezzo di vendita consigliato a partire da 340,79 e 125,29 euro, rispettivamente.