A10 Networks presenta Secure Web Gateway contro i malware

Entra a far parte dell’offerta enterprise di A10 Networks la soluzione Secure Web Gateway, dotata della nuova funzionalità SSL Insight, disponibile su Thunder CFW.

Questa soluzione fornisce ai clienti enterprise la capacità di difendersi dalle cyber minacce, assicurando elevate prestazioni e latenza bassissima per supportare i workload in ambienti SaaS e garantire severi requisiti di conformità.

A10 Secure Web Gateway dotata di SSL Insight permette un accesso controllato e sicuro degli utenti, dando la possibilità agli amministratori di impostare policy per regolare l’accesso ai dati, con l’obiettivo di proteggere le informazioni garantendo, allo stesso tempo, la conformità alle normative correnti.

La nuova soluzione presentata da A10 Networks utilizza un hardware dedicato per fornire visibilità completa del traffico SSL/TLS.

L’architettura realizzabile con A10 Secure Web Gateway, che supporta anche il protocollo ICAP, permette di impostare “un’area garantita decriptata” per decodificare una sola volta il traffico criptato affinché possa essere ripetutamente ispezionato da molteplici apparati, senza decrittografare e crittografare il traffico ad ogni passaggio. Si risparmia quindi in termini di apparati e tempi di latenza.

Completano l’offerta le opzioni a sottoscrizione, attivabili su Secure Web Gateway, migliorando la sicurezza e fornendo servizi che includono il rilevamento di malware on-the-box, IP-Reputation, l’URL Filtering.

Inoltre è possibile attivare un URL Bypass, che consente di definire classi di traffico da non ispezionare. I template AppCentric di A10 Secure Web Gateway semplificano molto l'implementazione, la configurazione e la risoluzione dei problemi, offrendo analytics e dashboard intuitive.

A10 Secure Web Gateway fornisce performance adeguate per la gestione del traffico generato da applicazioni cloud business-critical, come Microsoft Office 365 e Google Suite.

Il traffico proveniente dal cloud può essere classificato e indirizzato a un uplink dedicato, è il caso di Microsoft Azure ExpressRoute. SSL Insight può eseguire l'inserimento dell'intestazione per una maggiore sicurezza tramite il controllo degli accessi degli utenti interni.

Queste in breve le caratteristiche di A10 Secure Web Gateway con SSL Insight:

-Autenticazione utente e controllo degli accessi per utenti e applicazioni durante la navigazione, con funzionalità di registrazione completa delle attività.

-Visibilità SSL bidirezionale del traffico crittografato su tutte le porte e architettura integrale del proxy, con possibilità di rinegoziare le chiavi.

-Processori SSL dedicati di terza generazione per l'assistenza hardware nell'ispezione SSL disponibile su determinati modelli – intensive ECC / PFS.

-Supporto ICAP, che aiuta a sfruttare l’infrastruttura di sicurezza già esistente.

-Indirizzamento del traffico L7, che consente di classificare e instradare in modo intelligente il traffico verso uplink multipli.

-Header Insertion per dare più sicurezza e conformità attraverso il controllo degli accessi degli utenti interni.

-Template AppCentric, ovvero implementazione, configurazione e risoluzione guidata delle problematiche. Analisi complete e dashboard intuitive.

Tra i servizi opzionali di A10 Web Gateway con SSL Insight:

-servizio di rilevamento malware, previsto per tutta l’area perimetrale della rete potenziato da Cylance.

-Servizio A10 IP di Threat Intelligence, che che impedisce al traffico malevolo di entrare nella rete, in base a livello di rischio e tolleranza personalizzabili.

-Applicazione del firewall A10 con il servizio Detection Signature che consente l’identificazione di migliaia di applicazioni e protocolli con supporto per regole personalizzate eseguite in tempo reale.

-Filtro URL di A10 con Bypass Service, ovvero una lista di URL classificati per la sicurezza preventiva e l'esclusione del traffico per conformità.

-Servizio A10 per rilevamento minacce che permette analisi specifiche e contestuali per l’oggetto sotto indagine.