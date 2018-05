Il nuovo portale unificato del Vaticano viaggia con Interoute

La digital transformation del Vaticano passa dalla rete in fibra ottica di Interoute per promuovere e innovare il nuovo portale che comprende stampa, radio, tv. L’operatore proprietario di una piattaforma di servizi cloud globale Interoute ha annunciato che la propria rete in fibra ottica è stata scelta per supportare il lancio del nuovo portale online della Segreteria per la Comunicazione del Vaticano. Il portale ingloba i tradizionali canali di comunicazione - radio, tv e casa editrice - in un punto di accesso unitario, per rispondere alle esigenze della missione della Chiesa a fronte delle sfide dell’ambiente digitale contemporaneo.

Il nuovo sito permetterà di trovare facilmente le informazioni desiderate, mettendo a disposizione degli utenti contenuti multimediali, multi-device e multiculturali.

L’accesso diretto alla dorsale digitale di Interoute, con la sua struttura in fibra ottica, è fondamentale per la realizzazione del nuovo progetto denominato “Backbone”. Interoute è infatti proprietaria di una rete privata che comprende 72.000 Km di fibra in tutta Europa. La fibra ottica di Interoute è essenziale per supportare la trasformazione digitale della strategia comunicativa vaticana, perché fornisce una rete sicura, scalabile e performante.

La fibra ottica di Interoute, infatti, permette una trasmissione di dati più veloce e fluida, non perde di efficacia nella lunga distanza e garantisce il mantenimento della qualità dei contenuti, soprattutto quelli audio-video che necessitano di grandi capacità trasmissive.

Francesco Masci, capo della Direzione Tecnologica della Segreteria per la comunicazione (Spc) della Santa Sede

Il ripensamento del sistema comunicativo della Santa Sede è passato attraverso un cambio tecnologico importante perché il mondo del web, quello del broadcasting e quello dell’editoria potessero fondersi in un’unica realtà. A fianco del portale avremo altri servizi e stiamo anche pensando ad altri progetti per distribuire contenuto multimediale di qualità direttamente agli utenti, come documentari o altre produzioni importanti. La rete in fibra di Interoute è la base tecnologica per abilitare questo progetto all’avanguardia.

Il progetto ha visto una stretta collaborazione tra SPVC e Interoute, al fine di trovare le soluzioni migliori anche in ambiti molto vincolanti. Il progetto, infatti, ha comportato anche la posa di cavi nel sito religioso, culturale, e artistico indiscutibilmente più importante del mondo: Città del Vaticano.