Enterprise Data Management: Irion nominata solution leader

Chartis Research all’interno del suo report “Data Integrity and Control in Financial Services – Market Update 2018” ha puntato sull’azienda italiana Irion. Infatti la software house italiana specializzata nell’Enterprise Data Management, è stata nominata solution leader dalla società indipendente di analisi Chartis Research, all’interno del suo report “Data Integrity and Control in Financial Services – Market Update 2018”.

In particolare, Irion è indicata come Category leader nel FinTech Quadrant, che sintetizza i risultati della ricerca, in virtù delle sue qualità di Completeness of offering e Market potential. Si tratta di un riconoscimento significativo per una delle tematiche da sempre centrali per l’azienda, considerando la focalizzazione di Chartis Research sul mercato internazionale delle tecnologie di risk management e in particolare nel settore finance.

Alberto Scavino, CEO di Irion

Questo riconoscimento da parte di un autorevole analista internazionale ci rende orgogliosi dei risultati raggiunti e ci dà ulteriori stimoli a proseguire nel percorso di evoluzione delle nostre soluzioni”.

Chartis Research motiva così la sua valutazione: “Premiamo la profondità e l’estensione delle funzionalità, della tecnologia e dei contenuti, oltre al successo nell’acquisire quote del mercato a cui il nostro Quadrante si rivolge e la crescita sostenibile e profittevole della vostra azienda.

La piattaforma EDM (Enterprise Data Management) e gli add-on RTG (Ready-to-Go) sostengono infatti i clienti di Irion nella gestione dei processi data driven per il governo di tutte le tipologie di rischio.