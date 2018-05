Aruba, al via “In Toscana la Salute diventa SPID”

Durante l’iniziativa organizzata dalla Regione Toscana, Aruba metterà a disposizione degli utenti una serie di postazioni per attivare la propria identità digitale. Sarà SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) il tema dell’iniziativa “In Toscana la Salute diventa SPID” che la Regione Toscana organizza dal 2 al 19 maggio per sensibilizzare e promuovere l’utilizzo dell’identità digitale in ambito sanitario. Aruba, operatore nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, prenderà parte all'evento fornendo il servizio presso le principali aziende ospedaliere di Firenze, Arezzo e provincia.

Aruba, che già oggi attraverso il suo sito offre gratuitamente la possibilità di attivare le proprie credenziali SPID, parteciperà all’iniziativa con l’obiettivo di proporre il proprio servizio di SPID ‘Aruba ID’, la credenziale unica per accedere a tutti i servizi online attivati dalle PA. Tutti i cittadini e professionisti interessati potranno attivare il servizio, in tempo reale e con l’assistenza di un operatore. Sarà necessario solo portare con sé un documento d’identità e la propria tessera sanitaria.

La Regione Toscana, infatti, mette a disposizione del cittadino e dei professionisti numerosi servizi accessibili attraverso SPID con l’obiettivo di dare un’accelerazione alla digitalizzazione delle imprese e dei cittadini promuovendo l’utilizzo dell’identità digitale. L’iniziativa prevede numerose postazioni dislocate in varie città e strutture sanitarie in Toscana e la partecipazione attiva degli Identity Provider accreditati, come Aruba, che attraverso i propri operatori attiveranno gratuitamente un’identità digitale ai cittadini che si recheranno di persona presso le postazioni.

Tra i numerosi servizi sanitari messi a disposizione dalla Regione Toscana, accessibili direttamente online tramite SPID, si segnala il fascicolo sanitario elettronico – che consente di accedere facilmente alla propria storia clinica, visionando, ad esempio, il libretto vaccinario, i referti degli esami del sangue, ricoveri e prescrizioni farmaceutiche. Grazie a SPID in ambito sanitario si può, inoltre, procedere alla scelta del medico di base, o richiedere il rilascio del PIN della nuova tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi, il certificato per il ticket sanitario e l’esenzione, la domanda di contributo per le famiglie con un figlio minore disabile ed anche la gestione del consenso del fascicolo sanitario e iscrizione al concorso per la medicina generale. Oltre all’ambito sanitario, Regione Toscana mette a disposizione SUAP – Sportello Unico Attività Produttive, la piattaforma online grazie alla quale gli imprenditori possono effettuare gli adempimenti necessari per avviare o sviluppare un’ impresa. L’accesso a questo servizio è possibile eslusivamente tramite le credenziali di livello 3, le più sicure, di cui Aruba è l’unico Identity Provider accreditato.

Nel dettaglio, le postazioni Aruba già confermate, che seguiranno gli orari di apertura delle strutture sanitarie, sono le seguenti:

2-5 maggio - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

15 maggio - Ospedale San Donato, Arezzo

16 maggio - Ospedale di La Fratta, Cortona (AR)

17 maggio, Ospedale del Casentino, Bibbiena (AR)

18 maggio, Ospedale della Valtiberina, San Sepolcro (AR)

19 maggio, Ospedale Del Valdarno, Montevarchi (AR)