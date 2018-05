Industry 4.0, arriva SAP Digital Manufacturing Cloud

Il nuovo Digital Manufacturing Cloud di SAP aiuta le aziende nel migliorare prestazioni e qualità della produzione, senza dimenticare la sicurezza degli addetti. Basandosi sull'esperienza maturata a livello aziendale nell'Industrial Internet of Things, nell'analisi predittiva e nella supply chain, Digital Manufacturing Cloud consente alle aziende manifatturiere di implementare tecnologie di Industry 4.0 nel cloud.

Bernd Leukert, Member of the Executive Board of Sap SE, Products & Innovation

Le aziende nell'era di Industry 4.0 richiedono soluzioni intelligenti, interconnesse e predittive. Le nostre soluzioni per il mondo manufaturing in cloud aiutano i clienti a sfruttare l'Industrial Internet of Things connettendo macchinari persone e operazioni attraverso una supply chain digitale estesa e integrando direttamente la produzione con le operazioni di business.

La nuova soluzione estende e completa il portafoglio di produzione digitale di soluzioni on-premise di SAP e grazie ai diversi bundle può supportare aziende di dimensioni differenti sia in ambito industria discreta che di processo, sia fornendo un aiuto ai differenti ruoli all'interno delle organizzazioni.

L’offerta prevede le soluzioni Digital Manufacturing Cloud for Execution e Digital Manufacturing Cloud for insights:

- Digital Manufacturing Cloud for Execution è pensata per le linee di produzione abilitata per lndustry 4.0 e offre funzionalità di personalizzazione industrializzata "lot-size-one" e di produzione senza carta. Integra i sistemi aziendali con le linee di produzione, consentendo una visibilità completa a livello di componenti e materiali per installazioni singole e globali.

- Digital Manufacturing Cloud for insights è focalizzata sulla gestione delle prestazioni e sulla qualità predittiva per consentire agli stakeholder di ottenere le migliori performance e operation di produzione.

- Qualità predittiva: aiuta le aziende a ottenere insight preziosi per conformarsi alle specifiche dei processi e semplificare la gestione della qualità. Permette anche ai produttori di applicare algoritmi predittivi in grado di ridurre le perdite dovute a difetti, carenze o variazioni e suggerisce azioni correttive.

- Network di produzione: la rete offre una piattaforma collaborativa basata su cloud integrata con le soluzioni SAP Ariba che collega i clienti con i manufacturing service provider, come i fornitori di servizi di stampa 3D e di stampa con computer numerical control (CNC), fornitori di materiali, produttori di apparecchiature originali (OEM) e società di certificazione tecnica.

In contemporanea con il lancio della nuova soluzione cloud, SAP ha anche presentato la Connected Worker Safety, sviluppata per ridurre i rischi e i costi e tutelare la sicurezza dei dipendenti.

Le informazioni provenienti dai dispositivi indossabili e da altre apparecchiature sensorizzate possono aiutare le aziende a reagire immediatamente a situazioni rischiose o incidenti pericolosi, gestendo in modo proattivo la stanchezza del lavoratore e altri elementi che ne minano in generale la sicurezza. Le informazioni in tempo reale consentono il monitoraggio della conformità in ogni momento rispetto ai parametri normativi e di altro tipo.