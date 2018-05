SynetoOS 4: tutto come prima in meno di 15 minuti

SynetoOS 4, sviluppato per le Pmi e disponibile su HYPERSeries, si basa sull’intelligenza del software che consente un ripristino dell’attività in pochi minuti. Il nuovo sistema operativo, punta di diamante della tecnologia di Syneto, è la prima soluzione software al mondo in grado di offrire alle piccole e medie imprese lo stesso livello tecnologico delle aziende enterprise, ma con un grado di complessità ridotto.

Obiettivo di SynetoOS 4 è quello di semplificare le operazioni IT dell’azienda, accelerare il business e proteggere i dati e l’investimento tecnologico.

Un obiettivo raggiunto dopo un anno di sviluppo da parte degli ingegneri dell’azienda, che sono riusciti nel compito di permettere la gestione unificata di diversi ambiti IT. Risultato ottenuto analizzando anche con attenzione i processi aziendali e le modalità di lavoro degli addetti all’infrastruttura informatica aziendale durante gli 8 anni di attività operativa di Syneto, disegnando con un approccio olistico una soluzione software perfettamente integrata con l’hardware.

Il controllo dei server, dei dispositivi di storage, delle applicazioni e dell’infrastruttura di rete sono attività molto complicate e con un basso livello di automazione. Implementando la filosofia “1-click-everthing” - un solo tasto per fare tutto - SynetoOS 4 invece consente un’estrema semplicità e velocità nella gestione dei dati.

Dragos Chioran, VP Marketing di Syneto.

La promessa di semplificare i compiti dei manager IT dichiarata da altri vendor poi non si sostanzia nella realtà e spesso le soluzioni proposte sono complesse e farraginose. SynetoOS 4 invece è l’unica in grado di fare tutto premendo un solo tasto

I prodotti Syneto sono gli unici che implementano un approccio iper-convergente delle infrastrutture IT, unificando in un’unica soluzione i componenti di backup e di disaster recovery, insieme alla gestione tipica dei data-center e dello storage.

Grazie all’impiego di Syneto OS4, i manager IT possono fare affidamento su un unico punto di gestione che permette la creazione di risorse, la protezione dei dati, il ripristino delle attività e il monitoraggio.

L’architettura di SynetoOS 4 si articola in 4 diversi livelli, progettati per lavorare in sintonia:

- il file system di base, robusto e affidabile;

- l’iper-convergenza, che permette di gestire tutte le macchine virtuali;

- il Copy Data Management, che introduce una grande innovazione e trasformazione sui processi di backup e di rispristino nativi, che diventano quasi istantanei nel caso in cui si verifichi qualsiasi danno fisico o logico;

- l’interfaccia, moderno e intuitivo centro di gestione basato sul concetto di tutte le operazioni 1-click, creando un’esperienza “consumer grade simplicity” per l’utilizzatore. Questo elemento, inoltre, utilizza le copie multiple dei dati rendendo possibile il ripristino di qualsiasi applicazione business (macchina virtuale) o file in decine di secondi, tutto con sistema 1-click.

Intanto, dal punto divista della semplificazione i manager IT hanno a disposizione una soluzione 1-click per gestire tutti i principali compiti (provisioning, protezione, recupero e monitoraggio), facile da installare, di rapido apprendimento e con un unico centro di supporto.

Dal punto di vista della protezione, tra le sfide maggiori per le aziende c’è quella di proteggere il proprio business dai danni di tipo logico o umano, ad esempio ransomware, attacchi informatici o cancellazione accidentale dei file e applicazioni. Nel 2017, più del 54% delle aziende nel mondo ha subìto un attacco hacker e di queste il 43% è una Pmi, mentre il 60% è fallito in meno di 6 mesi.

Grazie al motore di Copy Data Management, la protezione completa del business è assicurata al 100% anche in questi casi, rendendo la soluzione Syneto totalmente immune ad ogni attacco, con la possibilità di ripristinare istantaneamente la situazione esistente prima che si verificasse il danno.