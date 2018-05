Asus X507, notebook low cost con funzionalità avanzate

Asus svela il nuovo notebook low cost per attività basilari X507, una piattaforma con display da 15,6” e disponibile con CPU a partire dall’Intel Celeron N4000.

Si tratta di un dispositivo essenziale per la produttività personale, un portatile per chi ha un budget limitato ma richiede funzionalità complete per l’uso quotidiano.

Nonostante il target entry, l’X507 si distingue per alcune soluzioni di pregio, come la cornice sottile (solo 8,1 mm), uno spessore dello chassis di 21,9 mm e un peso generale piuttosto contenuto, solo 1,68 Kg.

Questo modello è stato pensato sia per un utilizzo professionale che per l'intrattenimento quotidiano. Con sistema operativo Windows 10 Home, questo notebook supporta, inoltre, le più recenti e interessanti funzionalità firmate Microsoft, come il riconoscimento vocale Cortana, l'innovativo assistente personale che permette all'utente di avviare il dispositivo dall'ibernazione usando il semplice comando vocale “Ciao Cortana”.

Asus X507 integra una porta USB 3.1 Gen 1 Tipo A, due porte USB 2.0, una porta HDMI e un lettore di schede microSD, o offre connettività Wi-Fi dual-band 802.11ac e Bluetooth 4.2. Per assicurare la massima operatività, il nuovo notebook sfrutta sia la carica rapida, che in soli 49 minuti permette di ricaricare al 60% una batteria quasi completamente scarica, sia la tecnologia ASUS SuperBattery che triplica la durata della batteria rispetto ai modelli tradizionali.

Disponibile nell’elegante colorazione Icicle Gold, X507 è dotato di un ampio display HD da 15,6” con una cornice particolarmente sottile: unitamente ad ampi angoli di visualizzazione di 178°.

Asus equipaggia questo modello con le tecnologie proprietarie Tru2Life Video, Asus Splendid e SonicMaster-enhanced audio. La tecnologia Tru2Life Video l'aspetto di qualsiasi video grazie all’utilizzo di algoritmi intelligenti, mentre “Splendid” ottimizza le immagini per generare colori più intensi e profondi.

La tecnologia SonicMaster, sviluppata dal team Asus Golden Ear, fornisce un supporto audio potente e coinvolgente.

Asus X507 sarà disponibile da fine maggio a partire da un prezzo consigliato di 379,00 euro (IVA inclusa).