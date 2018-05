MIX, deliberato l’aumento di capitale a un milione di euro

L'Assemblea dei soci della Società MIX Srl delibera l’aumento gratuito del capitale sociale da 99mila euro a un milione di euro. La manovra si è resa possibile mediante il passaggio a capitale di una corrispondente parte delle riserve disponibili della società iscritte a bilancio.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla crescita costante che la Società ha registrato negli anni, risultato di importanti investimenti, mirati allo sviluppo della porzione italiana di Internet. Il successo di queste operazioni ha fatto sì che l’incremento del traffico scambiato dagli operatori attraverso le infrastrutture di MIX sia attualmente tra i più elevati in Europa, con tassi di crescita paragonabili a quelli dei principali Internet eXchange europei.

Il più importante IX italiano, che festeggia i primi 18 anni di attività, è giunto dunque a una fase di maturità anche sotto il profilo economico finanziario.

Joy Marino, Presidente di MIX

Per noi l'aumento di capitale era ormai un atto dovuto: la crescita di MIX da ogni punto di vista e, soprattutto, l'entità degli investimenti fatti negli ultimi tre anni chiedevano di certificare ufficialmente la sostanziale solidità raggiunta. Penso al "seed money" raccolto 18 anni fa da un gruppo di operatori di Internet coraggiosi e lungimiranti, penso alla nostra capacità di autofinanziarci e di crescere sempre, in ogni congiuntura e senza nessun aiuto istituzionale. E oggi dopo 18 anni, al raggiungimento di una simbolica maggiore età, MIX certifica il suo valore e ne dà atto sia ai suoi soci, sia agli stakeholder dell'ampia compagine della comunità di internet a cui si rivolge. Se vale, come credo, l'"effetto Lindy", posso aggiungere che siamo qui per durare a lungo, perché, attraverso tutte le trasformazioni che ha vissuto e vivrà in futuro Internet, in Italia ci sarà sempre bisogno di uno snodo facilitatore per la Rete.