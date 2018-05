Gigaset A170 e A270, colorati terminali DECT low cost

Con i cordless A170 e A270, Gigaset colora gli ambienti home e office, svelando prodotti entry level dalle funzionalità avanzate e dal prezzo interessante.

La serie A è disponibile nei colori rosso, blu acqua marina e tortora umbra, device dotati di un luminoso display da 1,5”, facile da leggere e adatto per una rapida interazione quotidiana.

Il nuovo Gigaset A170, come anche l’A270, esalta la funzione principale del telefono, la voce.

Dispositivi essenziali ma molto concreti, robusti e moderni. Il menu grafico adotta una linea centrale a 14 caratteri “dot matrix”, una per le icone e una linea per i tasti funzione.

In termini di autonomia, i terminali garantiscono tempi di conversazione e di stand by importanti. Con Gigaset A170 e A270 si può parlare ininterrottamente per 18 ore, mentre il tempo di stand by è di 200 ore.

Tra le peculiarità di questi device, il supporto per una installazione semplificata Plug’n’Play, la disponibilità di una tastiera ergonomica e la capacità di gestire una rubrica sino a 50 nomi.

La piattaforma tecnologica adottata è quella Gigaset ECO-DECT; gli apparecchi non emettono dunque onde radio in modalità standby e in conversazione diminuiscono fino all’80% a seconda della distanza tra la base e il portatile.

Gigaset A170 e A270 sono disponibili al prezzo di 17,99 euro e 19,99 euro, rispettivamente.