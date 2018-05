Toshiba Portégé Z30-E, sicurezza e flessibilità in mobilità

Toshiba Portégé Z30-E è un laptop business per la mobilità evoluta, un device solido e sicuro per poter lavorare con la massima ergonomia in qualsiasi condizione.

Questo modello è stato progettato mettendo al centro mobilità e affidabilità per aumentare la produttività aziendale, garantendo performance professionali per una forza lavoro sempre più mobile.

Realizzato per soddisfare le esigenze degli utenti business in movimento, l’ultra-leggero Portégé Z30-E offre prestazioni premium in ogni ambiente. Inoltre, grazie a una gamma di porte full-size e a funzionalità comuni all’intera line-up business, le aziende sono sicure di avere a disposizione una soluzione coerente, compatibile e personalizzabile all’interno della propria infrastruttura IT.

Con un peso di solo 1,2 kg, resistente chassis in magnesio e 18 ore di autonomia della batteria con una sola carica, il nuovo Portégé Z30-E garantisce un’ottima portabilità. Mentre il display da 33,8 cm (13,3”) HD o Full HD anti-riflesso con retroilluminazione LED offre una qualità di visione senza precedenti, evitando fastidiosi riflessi anche alla luce diretta del sole e permettendo agli utenti di lavorare ovunque.

Portégé Z30-E integra l’ultimo processore Intel Core - con RAM DDR4 (2400MHz), oltre a storage SSD ad alte prestazioni. Non solo, il laptop offre una gamma completa di porte full-size per la massima connettività. Tre porte USB3.0 e una HDMI consentono di condividere rapidamente file lavorativi e presentazioni proiettate con una luminosità ad alta risoluzione. La Gigabit LAN permette di accedere velocemente a reti locali, lavorando, se necessario, in modalità wireless. Una soluzione docking opzionale, conforme con tutti i notebook della line-up Toshiba, offre la connessione alle periferiche senza preoccuparsi dei modelli che sono stati scelti.

Il nuovo Portégé Z30-E è stato progettato per resistere alle pressioni della vita professionale e ha superato i test H.A.L.T. (Highly Accelerated Life Test), che simulano circa tre anni di utilizzo. I test condotti dal TÜV Rheinland, istituto tedesco indipendente, includono prove di caduta, versamento di liquidi e pressioni, in modo che gli utenti possano lavorare con la certezza di avere a disposizione un dispositivo robusto.

Il Trusted Platform Module (TPM) mantiene i dati business critical al sicuro nell’unità di archiviazione locale del Portégé Z30-E. Lo Smartcard opzionale e il SecurePad con lettore di impronte digitali garantiscono un elevato livello di sicurezza, evitando accessi non autorizzati. Grazie all’integrazione dell’Active Management Technology (AMT) di Intel, la gestione del Portégé Z30-E è ancora più semplice, consentendo a dipartimenti IT di effettuare gli aggiornamenti in qualsiasi momento.