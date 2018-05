Samsung PRO Endurance, per monitoraggio video intensivo

Samsung ha presentato le schede microSDHC/microSDXC PRO Endurance, che assicurano una resistenza e fino a 43.800 ore di registrazione video continua.

Progettata per gli utenti consumer e i clienti del canale B2B che utilizzano applicazioni di monitoraggio video intensive, come videocamere di sorveglianza e di sicurezza, videocamere indossabili e dashcam, la scheda PRO Endurance rende veloce e stabile il monitoraggio video continuo. Offre una velocità di lettura fino a 100 MB/s, registrazione FHD e un supporto 4K tramite velocità di scrittura fino a 30 MB/s .

Samsung PRO Endurance offre una resistenza 25 volte superiore rispetto alle precedenti schede ad alta velocità e definisce un nuovo standard per la capacità grazie all’archiviazione da 128 GB . Inoltre, viene fornita con una garanzia limitata fino a cinque anni di tipo unico a livello di settore.

Samsung PRO Endurance è progettata per resistere agli ambienti difficili e include la protezione Samsung 4-Proof, che comprende impermeabilità, resistenza ad alte temperature, protezione magnetica e dai raggi X. In caso di emergenze, incidenti o situazioni critiche, PRO Endurance è la soluzione ideale per catturare i momenti cruciali senza il rischio di danni o perdite di dati.

Le schede di memoria PRO Endurance saranno disponibili per l’acquisto a partire da maggio, a un prezzo di vendita consigliato di 115,59 euro per il modello da 128 GB, 66,39 euro per il modello da 64 GB e 35,19 euro per il modello da 32 GB.