Talend, accedere ai dati cloud in tempo reale

Talend rilascia Data Streams e trasforma il modo di lavorare delle aziende, offrendo un accesso ai dati in tempo reale e l’impiego pervasivo del cloud.

Talend è una azienda giovane, fondata nel 2005, eppure ha saputo in questo breve lasso di tempo conquistare tanto un parco clienti internazionali di oltre 1500 aziende, quanto una diffusa stima nel settore IT.

Con l’introduzione di Talend Data Streams, l’azienda fa un ulteriore e significativo passo avanti verso la gestione dell’accesso ai dati in tempo reale. Antongiulio Donà, Vice President Sales Italy dell’azienda, ha più volte sottolineato come oggi sia vitale per le aziende che l’accesso ai dati sia ampio, rapido e della miglior qualità possibile: se fino a pochi anni fa una richiesta di dati poteva anche avere qualche giorno di tempo per essere evasa, e riportare dati aggiornati magari alla settimana precedente, oggi ci si aspetta risposte praticamente istantanee e con dati aggiornatissimi.

Questo, unitamente alla distribuzione eterogenea dei dati, pone grandi problematiche alle aziende, ed è in questo contesto che le soluzioni di data integration di Talend giocano un ruolo determinante. Donà ha giustamente ricordato che, sfruttando framework opensource (Talend è fra l’altro sponsor della Apache Software Foundation), può focalizzare i propri sforzi nel creare connettori per database e soluzioni che agevolino la gestione del dato, piuttosto che ricreare da zero qualcosa che già esiste nel mondo open source. Peraltro, il fatturato che ha superato i 150 milioni di dollari worldwide e in crescita vertiginosa (42% anno su anno), dimostra una volta di più che opensource non significa gratuito, ma anzi offre a chi ha talento e idee ampi spazi di lavoro.

Talend ha ben colto nel segno, offrendo soluzioni come Talend Data Streams (inizialmente prevista per AWS di Amazon) ma non solo: le soluzioni di Talend, sottolinea Donà, hanno connettori per oltre mille software proprietari, agevolando e non poco le tradizionali migrazioni di software gestionali, oppure le situazioni di fusione fra database in seguito a merging aziendali.

Facile quindi condividere l’entusiasmante energia dimostrata dal manager durante la conferenza stampa. Il presente, ma ancora di più il futuro, è fatto di dati e big data: Donà stesso ha fatto notare come il trend indichi un raddoppio dei dati prodotti ogni due anni e, addirittura, l’accesso ai dati in modalità self-service andrà triplicando.

Ecco quindi che Data Streams, con interfaccia GUI immediata e semplice, agevola questo accesso ai dati, dimostrando una volta di più quanto Talend sia un passo avanti rispetto anche alle aspettative delle aziende clienti.