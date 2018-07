Sicurezza, privacy, estate: proteggersi con F-Secure

Questo è un periodo di partenze e a tutti sta a cuore la protezione e la sicurezza dei dati presenti nelle nostre abitazioni smart e sempre connesse. Come difendersi? Ci hanno pensato gli esperti di F-Secure che hanno elencato 6 consigli su come proteggere dati e privacy contenuti in casa.

Mikko Hypponen, Chief Research Officer di F-Secure

Tutto ciò che è smart è vulnerabile.

Ecco sei consigli per ridurre le vulnerabilità, prendendo semplici precauzioni prima di partire.

1. Affidati a una VPN

Se stai pensando di usare il WiFi durante le tue vacanze, e anche se l’hotel che hai scelto offre una rete WiFi “protetta”, dovresti considerare di usare comunque una VPN su tutti i tuoi dispositivi. F-Secure offre la sua VPN con F-Secure FREEDOME, presente anche come soluzione integrata nella suite di sicurezza F-Secure TOTAL: in ogni caso qualsiasi VPN è in cima alla lista dei consigli che ogni esperto di sicurezza offre quando si tratta di proteggere la privacy.

2. Attiva l’autenticazione a due fattori usando un’app di terze parti

Per proteggere i tuoi dati, dovresti attivare l’autenticazione a due fattori sulla maggior parte dei tuoi account più importanti laddove sia disponibile. Facebook, Google e altri siti sono in grado di riconoscere se stai viaggiando e attivare ulteriori step di verifica. Gli esperti di F-Secure raccomandano un’app come Google Authenticator perché è più sicura di un SMS e continua a funzionare anche se cambi numero di telefono o il telefono stesso.

3. Aspetta a condividere i tuoi piani di vacanza e le immagini sui social media fino a quando sei di nuovo a casa

Si tratta di una buona regola di sicurezza per non far sapere che la tua casa è vuota. Disattiva anche il geotagging sul tuo telefono così da non ricevere “visitatori” indesiderati mentre sei in spiaggia.

4. Inserisci un passcode ovunque

Non recarti in aeroporto senza attivare un passcode forte e univoco sul tuo telefono, tablet o notebook. Un passcode difficile da decifrare ti aiuterà almeno a limitare i danni in caso di perdita o furto del tuo dispositivo.

5. Non portare con te il tuo telefono o notebook

Potresti essere obbligato a rivelare il tuo passcode alle forze di polizia. Se sei preoccupato per la tua privacy, considera di usare un dispositivo “usa e getta” come un Chromebook o un masterizzatore per Android solo per viaggiare.

6. Proteggi la tua casa connessa

I nostri genitori non dovevano pensare anche a questo, ma oggi le nostre case sono sempre più connesse, quindi bisogna pensare anche alla loro sicurezza, sia nella vita quotidiana e ancor di più quando siamo via per le vacanze. Secondo Sean Sullivan, Security Advisor di F-Secure, occorre proteggere le nostre case connesse così come facciamo con i nostri PC. Significa quindi usare password forti sulla rete WiFi domestica, aggiornare sempre i software su tutti i dispositivi IoT presenti in casa e disconnettere i dispositivi che non usi, così come faresti con programmi software non più utilizzati.

La prima cosa che dovresti fare è assicurarti che il tuo modem o router che ti connette a Internet sia aggiornato e utilizzi l’ultima versione del suo software. Dovrai probabilmente chiamare il tuo Internet provider per verificarlo: una volta che la tua connessione è sicura dovresti anche segmentare la rete. Potresti impostare una rete WiFi “guest” per i PC, tablet e telefoni che si connettono online e spostare tutti gli altri dispositivi connessi che hai in casa su un altro router sicuro, come F-Secure SENSE. Una volta che la tua rete domestica è sicura per l’utilizzo regolare e quotidiano, allora potrai anche pensare a come proteggerla quando vai in vacanza.

Per concludere: quando parti sarebbe ideale spegnere tutto, il WiFi e la tua connessione Internet, a meno che non vi sia collegato l’allarme o l’impianto di irrigazione. Siamo abituati a essere sempre online: dovremmo riabituarci a disconnetterci ogni tanto.