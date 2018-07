Commvault e IBM, un accordo che migliora la gestione dati

Commvault Data Platform è stata realizzata affinché i clienti IBM possano semplificare gestione, protezione, backup e recovery delle informazioni on premise e cloud. La nuova partnership tra Commvault e IBM, vede quest’ultima fornire un servizio gestito basato sul portfolio di soluzioni software Commvault per la gestione e protezione dei dati, tra cui Commvault Data Platform, tramite gli IBM Business Resiliency Services.

Sulla base di questa inedita collaborazione, gli IBM Business Resiliency Services potranno offrire ai propri clienti globali una singola piattaforma per la gestione, il backup, il ripristino, la migrazione e l’indicizzazione di tutti i dati, collocati sia on premise che nel cloud.

Daniel Witteveen, Vice President, Global Portfolio, IBM Business Resiliency Services

Le imprese stanno vivendo un’era in cui i clienti necessitano di soluzioni più semplici e agili per il backup e il ripristino dei dati, per continuare a procedere nella trasformazione digitale. L’integrazione trasparente delle soluzioni di IBM e Commvault per il backup di dati on-site e off-site aiuterà a semplificare il modello di business continuity e a ridurre rischi e costi operative.

A seguito dell’accordo, i clienti degli IBM Business Resiliency Services possono ora acquistare più comodamente i servizi Commvault tramite IBM, avendo così a disposizione nuove modalità per mantenere la continuità di business, ottimizzare le attività IT, ridurre al minimo i rischi legati a compliance normativa e cybersecurity e utilizzare i dati come un reale strumento di business:

-Ottimizzando le operazioni di backup, archiviazione, recovery, ricerca ed e-discovery su applicazioni, database ed endpoint, con funzionalità specifiche di migrazione e ricerca mirata, e altre destinate a migliorare la gestione di applicazioni quali Microsoft Office 365, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL, Microsoft Active Directory e Oracle.

-Implementando iniziative strategiche rispetto a ransomware, GDPR, data protection e compliance normativa che consentano loro di effettuare il backup, identificare, governare e rispristinare all’istante i dati per l’intera organizzazione, da un unico portale centralizzato.

-Consentendo strategie hybrid cloud grazie alla possibilità di trasferire, gestire e attivare dati su infrastrutture on-premise e nel cloud, compresi gli ambienti IBM Cloud, Microsoft Azure e Amazon Web Services (AWS)

La collaborazione tra IBM e Commvault nasce dalla necessità, sempre più sentita da parte delle aziende, di dotarsi di una piattaforma di gestione e protezione dei dati semplice, completa e potente, per ridurre la complessità dei propri ambienti IT. La crescita dell’economia digitale sta aumentando questa complessità e il volume e la tipologia di dati, mentre allo stesso tempo sta incrementando anche il numero di ransomware sofisticati e altre minacce alla sicurezza. Inoltre, il GDPR e altre normative legate alla privacy, unite alla diversità di ambienti IT che includono differenti infrastrutture on premise e molteplici servizi cloud, stanno creando serie difficoltà alle aziende.