Accordo tra Fortinet e Interpol per contrastare il cybercrime

Una nuova collaborazione che ha l’obiettivo di condividere le informazioni sulle minacce informatiche, contrastare il crimine informatico, proteggere la privacy. Operatore internazionale nelle soluzioni di cybersicurezza integrate e automatizzate, Fortinet ha formalizzato l’accordo per la condivisione delle minacce con Interpol. L'accordo formalizza la cooperazione tra Fortinet e Interpol, già attiva operativamente da oltre due anni.

Obiettivo comune quello di combattere proattivamente il cybercrime e le minacce alla privacy a livello globale, attraverso la condivisione delle informazioni sulle minacce generate dal team di ricerca dei FortiGuard Labs di Fortinet.

Fortinet e Interpol verranno reciprocamente coinvolte nei rispettivi briefing operativi. Un esperto di threat intelligence di Fortinet verrà incaricato di collaborare con gli esperti dell'Interpoli Global Complex for Innovation (IGCI), contribuendo a fornire una comprensione più chiara del panorama delle minacce attuale, che a sua volta aiuterà il team di Interpol e le forze dell'ordine a utilizzare le informazioni fornite per prevenire rischi di sicurezza e privacy.

Derek Manky, global security strategist, Fortinet

Le organizzazioni continuano a lottare contro minacce in continua evoluzione, una superficie di attacco in espansione e una sempre maggior carenza di competenze in materia di sicurezza. Le forze dell'ordine, in particolare, possono inoltre essere ostacolate dal fatto che la criminalità informatica spesso supera i confini politici e giurisdizionali. La threat intelligence con una visibilità globale è il modo migliore per diventare da reattivi a proattivi in un mondo in cui la criminalità informatica non ha confini. Individulamente, nessuna organizzazione ha una visione completa del panorama della sicurezza, motivo per cui la condivisione delle informazioni sulle minacce e la collaborazione tra organizzazioni pubbliche e private è fondamentale.