Intervista a Marzio Gobbato, Regional Vice President di OKI

In occasione della presentazione alla stampa della nuova sede OKI, abbiamo potuto intervistare Marzio Gobbato, Regional Vice President, OKI Europe.

Gobbato, nominato Regional Vice President Southern Region nell’aprile 2017, ci ha dedicato parte del suo tempo, sottolineando quanto OKI sia in ottime mani (managerialmente parlando) e quanto sia lucida e ampia la visione aziendale, rispetto al mercato e ai propri sviluppi.

Relativamente al settore office/MFP, il manager ha sgombrato il campo da dubbi: è ancora questo, il core business di OKI.

Allo stesso tempo, Gobbato ha sottolineato come questo segmento di mercato sia tanto affollato di competitor, quanto in lenta ma costante contrazione. Ciò è determinato da due fattori: da un lato, la crescente digitalizzazione e conseguente riduzione del volume di stampa; dall’altro l’impatto non certo irrilevante dei consumabili non originali, che ovviamente sottraggono potenziali utili ai produttori di stampanti.

Con questa consapevolezza ben presente, il nostro interlocutore ha saputo trasferirci una grande convinzione circa le opportunità di OKI, con particolare riferimento ai cavalli di battaglia riconosciuti del brand: qualità, diversificazione e capacità di innovazione.

In quest’ottica, Gobbato ha parlato delle buone prospettive per i prodotti di label printing, che consentono a realtà, come ad esempio piccoli produttori agroalimentari, o piccole catene di supermercati, di prodursi in proprio etichette dal basso costo/copia e grande qualità visiva. Ennesimo esempio di come OKI sappia capire le esigenze dei propri utenti e non si rivolga come altri produttori solo a mercati di massa, oppure a una ristretta élite di grandi clienti. Il manager ha anche brevemente parlato del mercato italiano, per il quale (pur in presenza di una già solida base) ritiene esistano ancora margini, dimostrando senza dubbio anche una voglia di crescere che non dovrebbe mai essere data per scontata (un altro fattore che ci ha favorevolmente colpito).

Per quanto attiene ai rapporti con il canale, l’importanza del programma di fidelizzazione è stata rimarcata senza incertezze; non è affatto casuale la creazione di uno show room all’interno dei nuovi uffici. Gobbato ha tenuto a sottolineare, infatti, come questa area sia aperta a tutti, al fine di permettere tanto a potenziali clienti, quanto ai partner, di familiarizzare con la gamma OKI, e finanche di organizzare dimostrazioni per agevolare il processo di vendita da parte dei partner, anche con l’ausilio di tecnici OKI che potranno chiarire qualsiasi dubbio o dettaglio.

Il manager ha sottolineato l’importanza di un rapporto schietto e bidirezionale nei rapporti con il canale, nel quale le critiche costruttive ricevute dai partner non solo sono ammesse, ma anzi gradite e sollecitate, segno di grande maturità da parte di OKI: difficilmente si può progredire, se non si conoscono i propri limiti, e l’umiltà del management del produttore giapponese ne denota anche la grande esperienza ed intelligenza.

In chiusura, ringraziamo Marzio Gobbato, che ci ha gentilmente dedicato parte del proprio tempo e ci ha fatto “respirare” la vera atmosfera di OKI.