Wolters Kluwer gira l’Italia per proporre Fattura Smart

Lungo roadshow italiano per Wolters Kluwer che illustra la normativa sulla fatturazione elettronica a studi professionali e imprese, proponendo la fattura Smart. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, fornitore di software, informazioni e servizi per il mondo dei professionisti che operano nell’area fiscale, del lavoro e piccola e media impresa, ha avviato una serie di incontri itineranti, “Roadshow 2018”, partita a fine maggio da Milano e che si concluderà a fine novembre ad Agrigento. Altre tappe saranno Lecce, Napoli, Padova, Firenze, Bari, Reggio Emilia, Imperia, Torino e Agrigento.

Obiettivo dell’iniziativa quello di fare chiarezza sulla normativa di fatturazione elettronica presto in vigore e a discutere con i professionisti il ruolo dello Studio.

Durante il Roadshow 2018 noti professionisti, giuristi, presidenti di associazioni professionali e tecnici faranno il punto sul quadro normativo e avvieranno la discussione sul cambiamento che gli studi professionali affronteranno con l’introduzione della fatturazione elettronica. Si scenderà nei particolari del flusso verso i sistemi di interscambio e si approfondiranno le regole da seguire per la conservazione sostitutiva. Non verranno trascurate casistiche come quelle relative al comportamento con documenti informatici rilevanti ai fini tributari.

Pierfrancesco Angeleri, Managing Director Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia

L’Osservatorio Fatturazione Elettronica ed eCommerce B2B del Politecnico di Milano evidenzia come ogni anno in Italia vengano emesse circa 1,3 miliardi di fatture tra privati e circa un miliardo di fatture verso i consumatori. Tutto questo assomma a 2,3 miliardi ed è indubbio che il risparmio generato dalla digitalizzazione di una tale massa di documenti sia notevole. Fattura SMART per le piccole e piccolissime imprese e i moduli di fatturazione elettronica di Arca EVOLUTION, il gestionale dedicato alle PMI, sono i nostri servizi di fatturazione digitale che permettono al professionista di essere al centro dell’attività della fatturazione per mantenere il fondamentale controllo dell’intero processo ma, al contempo, alleggerire lo Studio di molto lavoro a basso valore aggiunto. Tutto questo è possibile grazie all’automazione che la digitalizzazione consente e grazie alla collaborazione con la clientela nel processo di dematerializzazione delle fatture.

Il Roadshow 2018 sarà anche l’occasione per toccare più da vicino strumenti digitali di fatturazione elettronica di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. Come ad esempio Fattura SMART, software ingegnerizzato appositamente per le piccolissime e piccole imprese e permette allo Studio professionale, oltre all’offerta di un servizio moderno, innovativo, sempre disponibile per l’emissione delle fatture e delle parcelle, di ottenere dalla propria clientela un flusso dati strutturato che ne automatizza l’importazione nel gestionale di contabilità. Attraverso il software il commercialista riesce a mantenere una centralità nel processo che gli permetterà di governarlo e acquisire gli spazi per una consulenza strategica mirata alla crescita ed allo sviluppo della sua clientela. Grazie al portale di collaborazione si potrà aprire un canale protetto per ricevere la fatturazione dai clienti e per procedere poi massivamente all’importazione contabile.

Lato cliente Fattura SMART consente l’emissione di fatture e parcelle in formato elettronico con la stessa semplicità del formato cartaceo. L’applicativo invia in modo automatico le fatture tramite email o SDI, e consente di tenere traccia dei pagamenti ed ottenere interessanti dati di monitoraggio.

I moduli di fatturazione elettronica di Arca EVOLUTION sono customizzati per profili aziendali medio – piccoli e consentono anch’essi l’assoluta automazione del processo di fatturazione salvaguardando la centralità del professionista a sostegno dello sviluppo dell’impresa sua cliente.

La partecipazione agli eventi del Roadshow è gratuita e consentirà di acquisire crediti formativi in materie obbligatorie.