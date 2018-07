Hewlett Packard Enterprise presenta HPE GreenLake Hybrid Cloud

Si tratta del primo servizio in grado di gestire e ottimizzare da parte dei clienti il consumo di cloud pubblici, privati e ibridi, migliorandone le prestazioni. Hewlett Packard Enterprise (HPE) recentemente ha presentato HPE GreenLake Hybrid Cloud, una nuova esperienza di consumo progettata per aiutare i clienti a gestire e ottimizzare i propri cloud on-premise e off-premise.

Stiamo parlando di un modello operativo cloud automatizzato standardizzato su best practice HPE che sfrutta la proprietà intellettuale di HPE per aiutare i clienti a consumare esattamente le risorse cloud di cui hanno bisogno, ovunque risiedano i workload – migliorando nel contempo i livelli di prestazioni, costo, sicurezza e conformità. La nuova soluzione non necessita di personale per gestire quotidianamente l'ambiente ibrido riducendo, così, l'errore umano e permettendo allo staff di concentrarsi, invece, sull'innovazione. HPE GreenLake Hybrid Cloud aiuta a ottenere un time-to-value rapido, un IT semplificato e servizi per la gestione continua di specifici controlli su costi e conformità per cloud pubblici e on premise. HPE GreenLake Hybrid Cloud è costruito sulla base di un toolset automatizzato basato su HPE OneSphere e su tecnologia software- defined HPE e per supportare e gestire workload di hybrid cloud.

Microsoft Azure Stack viene erogato attraverso il modello di consumo flessibile HPE GreenLake che introduce il sistema pay-per-use2 negli ambienti on-premise usando HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack.

Per la maggior parte delle aziende, l'hybrid IT è una realtà che permette di fondere un mix di applicazioni, servizi e piattaforme in base alle proprie esigenze specifiche. Tuttavia, molte aziende faticano a gestire la complessità insita nel funzionamento di differenti cloud privati, pubblici e ibridi e a disporre delle competenze richieste per controllare e gestire la propria implementazione cloud – con la possibile conseguenza di andare incontro a costi e rischi non previsti e senza limiti. HPE GreenLake Hybrid Cloud aiuta a risolvere il problema della complessità della gestione: implementa i processi per gestire le risorse cloud nell'ambiente scelto dal cliente; attiva controlli specifici su costi, sicurezza e conformità; e infine gestisce le risorse per conto del cliente.

Secondo lo studio effettuato da 451 Research, due delle principali sfide che i clienti devono affrontare nell’implementazione della propria infrastruttura cloud riguardano la conformità e la gestione dei costi. 4 HPE GreenLake Hybrid Cloud aiuta a superare questi ostacoli proponendo i seguenti vantaggi:

-Accelerazione del time-to-value – Il modello operativo automatizzato nativo su cloud abbrevia il tempo di implementazione del cloud e aumenta la velocità delle operazioni IT

-Pay-per-use – Un modello a consumo e un monitoraggio costante del controllo sui costi per allineare i costi alle necessità di business aiutando a ridurre il TCO (Total Cost of Ownership) dell'IT on-premises5

-Semplificazione dell'IT – I servizi degli esperti di HPE Pointnext riducono i lavori più impegnativi del data center, lasciando il personale libero di dedicarsi ad attività con valore di business strategico

-Applicazione dei controlli appropriati – Invio di notifiche in tempo reale in caso di rilevamento dei problemi durante i controlli, invio suggerimenti per risolverli, controlli costanti su sincronizzazione e monitoraggio a scopo di conformità permettono ai clienti di disporre di informazioni aggiornate sugli elementi monitorati e a ridurre i rischi involontari derivanti dall'inesperienza