Wi-Fi, Netgear Orbi Pro risolve i problemi dello Studio SLTS

Una serie di vincoli architettonici, alcuni problem logistici, un segnale poco affidabile. La risoluzione per uno studio professionale arriva con Orbi Pro. Fondato agli inizi del 2000 da giovani avvocati e commercialisti, lo Studio SLTS opera nel settore del diritto civile e della fiscalità d’impresa. La sede di lavoro, uno spazio di 180 mq, si estende su un solo piano e si trova in un palazzo d’epoca al centro di Milano.

Questo ha significato l’esistenza di vincoli architettonici che non permettono di effettuare interventi strutturali quali la stesura di cablaggio per il collegamento di dispositivi. Ogni giorno ci sono almeno 10 dispositivi come smartphone, tablet e pc collegati alla rete WiFi, e apesso sono presenti ospiti, ai quali è permesso l’accesso alla rete Wi-Fi tramite la rete guest. La rete viene fornita da un router con tecnologia N.

Lo studio si sviluppa in lunghezza ed è attraversato da un lungo corridoio centrale che divide gli uffici su entrambi i lati. Il problema si è presto presentato: il modem router fornito dall’operatore è posizionato all’inizio dello studio con una conseguente scarsa copertura WiFi, che crea problemi di affidabilità e di segnale per coloro che lavorano negli uffici posti verso la parte finale dello studio dove c’è anche una sala riunione.

Una connessione Wi-Fi affidabile è sempre più un’esigenza per i dipendenti dello studio che vogliono sentirsi liberi di muoversi e di avere sempre accesso alle informazioni di cui hanno bisogno.

Lo studio legale non è dotato di un tecnico IT, pertanto è solito avvalersi di consulenti esterni quando ha necessità di dirimere problematiche IT. In questo caso, dopo qualche ricerca online, hanno deciso di acquistare in autonomia Orbi Pro offerto da Netgear e di installarlo e configurarlo senza alcun supporto. Il router Orbi Pro, ovviamente, è stato collegato in cascata al modem dell’operatore; mentre il satellite è stato collocato nel mezzo del corridoio. La disponibilità di tre reti wireless preconfigurate e con accesso differenziato alle risorse dell’ufficio, una rete per l’accesso del personale dell’ufficio e due reti utilizzabili per l’accesso ospiti, ha reso immediata e semplice la configurazione desiderata.

Tutti i dipendenti sono soddisfatti della copertura WiFi disponibile in ufficio e, soprattutto, soddisfatti di esser riusciti a far tutto da soli, tramite la procedura di installazione guidata con le spie luminose indicanti la qualità del segnale di comunicazione tra router e satellite e la app che ha reso elementare la configurazione delle reti wireless.

