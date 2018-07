Panasonic Toughbook FZ-T1, robusto e versatile per il business

Panasonic presenta Toughbook FZ-T1, un dispositivo handheld rugged per i mobile workers che hanno necessità di un device versatile e molto solido.

È Dirk Weigelt, Product Manager di Panasonic, a proporre il nuovo dispositivo rugged, un elemento che va ad ampliare la gamma nel comparto dei terminali compatti. Dopo tablet, PC, convertible 2-in-1, è ora il turno di un dispositivo palmare che, debitamente “corazzato”, entra a far parte dell’offerta business per chi si trova a operare in condizioni difficili.



Toughbook FZ-T1 sarà disponibile in due versioni: solo Wi-Fi o con funzionalità Wi-Fi e 4G, per voce e dati. Il sistema operativo Android 8.1 Oreo si affianca al versatile processore quad-core Qualcomm Snapdragon e all’architettura di serie con 2 GByte di RAM e 16 GByte di Flash storage.

Le caratteristiche peculiari che rendono il dispositivo un buon “compagno di lavoro” sono certamente la capacità di resistere a cadute da 150 cm di altezza, la resistenza a impatti con corpi dal peso massimo di 300 grammi, la resistenza alle vibrazioni, l’impermeabilità all’acqua e alla polvere; il tutto garantito nonostante uno chassis sottile e leggero (al di sotto di 240 grammi).

Il display da 5” HD è antiriflesso e risulta ben visibile anche sotto la luce del sole, il touch screen è sensibile alla pressione anche con guanti da lavoro.

Il lettore barcode Enterprise-class non angolato identifica 44 tipi di barcode differenti e dispone di due pulsanti per la scansione, uno per ogni lato. Al lancio del prodotto sarà disponibile un’impugnatura opzionale per il lettore barcode standard, a cui seguirà quella per il lettore a lungo raggio, nei primi mesi del 2019.

L’FZ-T1 assicura un’autonomia di 12 ore, e con la funzione hot swap, è possibile sostituire la batteria senza spegnere il dispositivo, evitando l’interruzione della sessione di lavoro.

Il device permette di scattare foto ad alta qualità per facilitare la registrazione di documenti, grazie all’impiego di una camera da 8 MPixel, ed è dotato di un dispositivo in grado di isolare la voce dai rumori esterni durante una chiamata, per garantire sempre comunicazioni chiare ed efficaci.

È inoltre compliant con Panasonic COMPASS 2.0, (Complete Android Security and Services), che è stato progettato per sfruttare la flessibilità del sistema operativo Android e assicura che i dispositivi siano “business-ready”, ossia dotati di applicazioni per la gestione dell’attività e per la sicurezza. Un esempio sono i Google Mobile Services, un insieme di applicazioni che aiutano le funzionalità di supporto tra i dispositivi, con App che operano in modo seamless per garantire una user experience soddisfacente.

Come si addice ad uno strumento multifunzione, Toughbook FZ-T1 è disponibile al lancio con un ampio ecosistema di accessori: caricatori e cradle singoli e multipli, cinture con fondina, set di batterie, penne stilo passive e membrane per la protezione dello schermo.

A partire da agosto 2018 sarà sul mercato con un prezzo consigliato di euro 1.270 (IVA esclusa) per la configurazione base, mentre il modello con funzionalità voce e dati 4G sarà disponibile da settembre 2018, con un prezzo di euro 1.350 (IVA esclusa), entrambi con una garanzia standard di 3 anni.

Toughbook FZ-T1 si integra perfettamente in molteplici scenari operativi, come per esempio nel settore warehouse, specialmente per la gestione dei prodotti in magazzino, o nel retail, in cui risulta pratico per le operazioni di scansione dei prodotti. Il dispositivo è un valido aiutante anche per gli addetti del settore della ristorazione, in virtù delle dimensioni ridotte e per la buona connettività, ma anche per il comparto manufacturing, per monitoraggio di interventi di gestione e manutenzione di macchine e apparecchi.

Dopo 34 anni di esperienza nel settore di dispositivi fully rugged, Panasonic ha creato un terminale che si fa notare per la qualità dei materiali e per la solidità costruttiva. Anche se sottoposto a condizioni di utilizzo estreme, come mostrato durante la presentazione, (immergendolo in una bacinella colma di acqua con ghiaccio) l’FZ-T1 non perde di prontezza nell’eseguire i comandi impartiti da tasti fisici o tramite display touch screen.

L’affidabilità rimane l’obiettivo principale di Panasonic, che ha investito energie e risorse per lo sviluppo di uno strumento che potrà certamente contribuire all’aumento della produttività aziendale dei clienti.