Da TeamViewer arriva una nuova versione Internet of Things

Durante la scorsa edizione di IoT Tech Expo Europe 2018 che si è svolta ad Amsterdam, è stata presentata la versione di TeamViewer IoT con funzionalità avanzate. Con questa nuova versione di TeamViewer IoT, TeamViewer, fornitore a livello mondiale di software per l’IoT, la connettività, il monitoraggio, il supporto e la collaborazione, ha voluto rafforzare ulteriormente la propria offerta dedicata al mondo della connettività.

Raffi Kassarjian, General Manager IoT e Monitis di TeamViewer

Siamo estremamente soddisfatti di aumentare le funzionalità per il controllo remoto e il monitoraggio oltre ad estendere la copertura della piattaforma grazie a questa nuova versione. TeamViewer IoT ha l’obiettivo di consentire agli utenti di gestire facilmente qualsiasi dispositivo (endpoint), da qualsiasi parte del mondo e in tempo reale. La nuova versione rappresenta un passo decisivo in questa direzione che fa leva sulla solida competenza di TeamViewer nell’ambito della connettività per offrire una soluzione IoT non proprietaria e adatta a tutti i settori.

Il software offre ora funzionalità avanzate di configurazione, avviso e troubleshooting oltre a nuove funzioni tra le quali edge e data visualization in tempo reale, terminale remoto, possibilità di recuperare dati dai server OPC UA, file di registro e supporto per plug-in di monitoraggio personalizzati. Il supporto della piattaforma è stato ampliato per includere ora, tra l'altro, Ubuntu, Windows, Intel e Samsung Artik. TeamViewer IoT offre funzionalità di controllo remoto e gestione dei guasti in tempo reale praticamente per qualsiasi tipo di dispositivo IoT come, ad esempio, gateway, PLC e macchine industriali specializzate.

Può contare sulla rete di accesso globale di TeamViewer con oltre 1100 router sicuri sparsi in tutto il mondo e si integra perfettamente con le piattaforme IoT esistenti e con gli ambienti IT legacy. Grazie alla funzionalità multi-piattaforma e alla sua implementazione che offre vantaggi economici, la soluzione TeamViewer IoT è già stata scelta da partner rinomati come PTC ThingWorx, Vodafone e Harman.